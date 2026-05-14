Se extiende la pérdida de competitividad en rubros claves de la economía

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Argentina muestra una pérdida de competitividad en sus precios internos durante el primer cuatrimestre de 2026, a consecuencia de una combinación de impuestos, medidas proteccionistas y tipo de cambio.

De acuerdo a un trabajo privado, el país resulta más caro que otros mercados internacionales en el 81% de los artículos de consumo duradero, tales como automóviles, electrodomésticos, indumentaria y calzado.

En contraste, el mercado local mantiene valores más bajos en servicios básicos y algunos alimentos específicos.

En el rubro de la vestimenta, un vestido de marca internacional en Argentina ocupa el primer puesto como el más caro del mundo, mientras que las zapatillas deportivas se ubican en el sexto lugar del ranking global.

Esta diferencia de precios se fundamenta en la combinación de impuestos internos —como el IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales— y las medidas de protección comercial que limitan el ingreso de productos extranjeros.

Los datos surgen de un informe de la Fundación Mediterránea elaborado por los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna y que recibió Agencia Noticias Argentinas.

El reporte analiza el Tipo de Cambio Real Multilateral, un indicador que mide el valor del peso frente a otras monedas para determinar si el país está caro o barato en dólares.

En abril de 2026, este indicador se ubicó un 28% por debajo de su promedio histórico.

El análisis técnico aclara que «es muy probable que a futuro el país exhiba un TCRM inferior al promedio histórico, y resulte sostenible» debido al crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y minería.

Respecto a la estabilidad de los precios, el estudio utiliza el índice Big Mac para comparar la situación local con el resto del mundo. Los resultados indican que, entre los años 2000 y 2026, «Argentina exhibe la mayor volatilidad de precios de la Big Mac entre todos los países que conforman el índice», con cambios de precio que duplican el promedio de otros países.

Finalmente, la medición de servicios muestra un escenario distinto, donde Argentina resulta competitiva en gastos que no se comercian con el exterior o que cuentan con asistencia estatal.

El informe señala que el país es «relativamente barato en la cuota de un gimnasio, la educación preescolar, el boleto en transporte urbano de pasajeros, el precio de la nafta, las expensas para departamento y la tarifa de taxi».

En el rubro alimenticio, se mantienen precios bajos en productos como queso, papas y arroz blanco.

Noticias Argentinas.-

Foto Carlos Zampini. Abasto Shopping CABA.-

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