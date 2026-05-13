Nueva zanjadora para optimizar trabajos en Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez adquirió una nueva zanjadora, una inversión estratégica destinada a fortalecer la infraestructura de servicios públicos y optimizar los trabajos que se desarrollan en distintas obras del distrito.

La nueva maquinaria fue presentada en el barrio La Copa, donde actualmente avanza la obra de gas natural que beneficiará a los vecinos y vecinas de ese sector de la ciudad.

Al respecto, el intendente municipal Maximiliano Sciaini expresó: “Estamos en la obra de gas que es tan importante, mostramos el implemento nuevo que compramos y que trajimos ayer desde Córdoba. Es justamente la zanjadora, para no usar la retro pala en algunos lugares donde podemos utilizar este tipo de herramienta, que hace una zanja mucho más prolija y que realmente vuelve el trabajo mucho más práctico y ágil”.

Desde el Municipio destacaron que esta incorporación permitirá mejorar los tiempos de ejecución de las obras, optimizar recursos y brindar una mayor eficiencia en las tareas vinculadas a servicios esenciales para la comunidad.-

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