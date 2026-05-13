El Gobierno calificó a la Marcha Universitaria de “opositora” y desmintió las acusaciones por falta de pago

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El Gobierno Nacional le respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento y calificó a la cuarta Marcha Federal Universitaria de “opositora”, al mismo tiempo en que desmintió las acusaciones por falta de pago.

A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza (LLA) la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que pretenden «instalar«, en la sociedad, un discurso en el que pretenden «desfinanciar» las universidades públicas o bien «cerrarlas”.

“El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, señalaron.

Por otra parte, recordaron que durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández se les transferían los fondos a las universidades «hasta con cuatro meses de atraso» y con una inflación del «211,4% anual”: «Esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, añadieron.

“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”.

Por último, subrayaron que el Presidente y su equipo no van a salirse del compromiso «inquebrantable» de sostener el equilibrio fiscal y rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso «implicaría más impuestos» o mayor «emisión monetaria» y, por consiguiente, generaría «más inflación y más pobreza”.

Noticias Argentinas.-

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