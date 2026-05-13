Mesa Política: con Adorni como protagonista, el oficialismo trató de delinear su agenda parlamentaria

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La mesa política del Gobierno se reunió ayer en un cónclave extenso de más de dos horas, en medio de tensiones internas, y que tuvo el protagonismo de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, y la ausencia del asesor presidencial Santiago Caputo.

En medio de los avances de la causa judicial que lo investiga por enriquecimiento ilícito, el ministro coordinador volvió a liderar el encuentro que se realizó a partir de las 16 y duró hasta las 18.15 en el Salón Escudos de la Casa Rosada.

El funcionario dio detalles sobre el listado de leyes a mandar al Congreso, con diez adicionales que hasta el momento no fueron presentados públicamente y que todavía el oficialismo no informó, supo la Agencia Noticias Argentinas.

También hubo tiempo para repasar la agenda parlamentaria en Diputados y Senadores. Entre presencias y ausencias, se destacó que por aviso previo debido a su agenda, Santiago Caputo no pasó por el salón. Mientras que Patricia Bullrich, protagonista de las última semana tras pedir que Adorni presente su declaración jurada, se retiró unos minutos antes.

Todavía existen resquemores puertas adentro sobre el rol de la jefa del bloque libertario por su posición sobre el tratamiento que debe tener la reforma electoral.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ya expresó que el proyecto que, entre otros artículos consagra la eliminación de las primarias, debe ser sancionado tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza. Mientras que aliados al espacio violeta en la Cámara alta creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado.

Fuentes parlamentarias señalan que esta idea partió de Patricia Bullrich, integrante de la mesa política y jefa del bloque de LLA en el Senado. La legisladora ya generó ruido en las filas oficiales hace unos días al pedir que Manuel Adorni, jefe de Gabinete, debía presentar su declaración jurada para evitar que su situación judicial siga afectando a la administración Javier Milei. Lo que llevó al Presidente y al ministro coordinador a actuar en consecuencia, señalando que habrá presentación de la declaración jurada.

En el caso del proyecto de ley, hay muchos en la fuerza violeta que, tal como supo Agencia Noticias Argentinas, coinciden en que la iniciativa que cambia las reglas electorales debe tener un desglose.

Básicamente, porque hoy los votos “no están” para que sea aprobada tal como la envío el Poder Ejecutivo. Pero no lo expresan en voz alta como suele hacer la ex ministra de Seguridad o como deja trascender.

Cerca de la hermana del Presidente insisten en que no habrá ningún tipo de modificación y avanzarán sin modificar ni una coma. Lo que genera que el fuego puertas adentro no se apague.

Noticias Argentinas.-Foto Presidencia.-

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