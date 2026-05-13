Diputados debatirá sobre el recorte de subsidios al gas: solo quedarían Patagonia, Malargüe, la Puna y hogares vulnerables

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La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en comisión un proyecto que recorta el régimen de subsidios al gas previsto en la ley de Zonas Frías, que el oficialismo quiere sancionar en una sesión especial que convocará el próximo 20 de Mayo, según confirmaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa que solo los mantiene en la Patagonia, Malargüe, la Puna y en hogares vulnerables incluidos en los subsidios focalizados se tratará en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto, que presiden los libertarios Facundo Correa Llano y Bertie Benegas Lynch.

Pero para avanzar en el dictamen del proyecto necesita el respaldo de los bloques dialoguistas de Fuerzas del Cambio, Provincias Unidas, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia.

Hasta ahora ninguno de los bloques dialoguistas confirmó que respaldará el proyecto ya que a muchos de ellos los afectará este recorte de los subsidios al gas.

Lo que sucede es que varios de estos bloques tienen terminales en los gobernadores que esta medida los afectará ya se cortará el subsidio que tienen al gas en determinadas localidades.

En la provincia de Buenos Aires sentirán este recorte 50 municipios, entre los que están Mar del Plata, La Plata y sus alrededores, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Tres Arroyos, Junín, y Pergamino, entre otras.

En Córdoba 13 departamentos están incorporados en la ley de Zona Fría, y lo mismo pasa en las localidades del sur de la provincia, así como en localidades de Mendoza-con excepción de Malargüe-San Juan y San Luis.

El beneficio se había extendido en el 2021 a localidades de Tucumán, Catamarca y La Rioja.

Detalles

La iniciativa busca reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético ya que sostiene que con el 7,5% que cobra para financiar ese sistema de subsidios no alcanza a cubrir el régimen de zona fría y que eso generó “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.

Hasta el 2021 el subsidio solo alcanzaba a las zonas de la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna, pero luego se extendió a diferentes zonas del país, que ahora el gobierno de La Libertad Avanza quiere eliminar y solo dejarla en aquellas zonas que sufren frio extremo y aquellos hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

De acuerdo a ese programa solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de ReNABap, veteranos de Malvinas, o aquellas familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2 (matrimonio con dos hijos) que hoy significan ingresos por 4.3 millones de pesos..

«El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, destaca el Gobierno en los fundamentos del proyecto.

Otro punto clave que se pagará sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa y se pagará a distribuidoras y sub distribuidoras de la cadena de cobros para anular el desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago.

El proyecto crea un mecanismo para saldar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria. Las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales como condición para acceder a esa compensación.

Energías Renovables

Por otro lado, la exención impositiva para energías renovables, que vencía en 2025, se prorroga hasta 2045 y se derogan los regímenes de promoción de inversión y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos creados en 2013 y 2022.

En ese sentido, el Gobierno justificó esa medida de beneficios impositiva ya que “la expansión del uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica genera efectos altamente favorables para el país, a los fines de asegurar los beneficios de una oferta energética más limpia y sostenible para el conjunto de la población”

Agregó que “se estima necesario que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4° de la Ley N°26.190 continúen libres de gravamen en los términos del artículo 17 de la Ley N°27.191”.

Noticias Argentinas.-

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