Entrega de móviles policiales en Roque Pérez

El intendente Maximiliano Sciaini, junto al secretario general del Municipio, Nahuel Tolosa, y el secretario de Control Ciudadano, Julio Lartigue, llevaron adelante la entrega de tres móviles policiales gestionados ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso.

El acto de entrega de estos móviles tuvo lugar en la terminal de omnibús de Roque Pérez, durante la mañana de hoy jueves 20 de noviembre.

Acompañaron esta entrega el comisario Lucas Bordón, jefe de la Policía Comunal, y el subcomisario Matías Sanguinetti, jefe de la Estación Policial; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gerardo Belardinelli; además de funcionarios, concejales y personal policial.

Asimismo, se realizó la entrega de ocho cubiertas 0 km destinadas a equipar otras unidades policiales en servicio, contribuyendo a mejorar las condiciones operativas del parque automotor local.

La incorporación de estos recursos forma parte del trabajo articulado entre el Municipio de Roque Pérez y la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la seguridad y optimizar la capacidad de respuesta en todo el distrito.-

