Miércoles clave en el Senado: se define el temario de sesión y la interpelación a Karina Milei

Por Gonzalo Delmonte (NA).

El Gobierno se adentrará en horas clave en el Senado, una arena política en la que encadena derrota tras derrota desde que el cuerpo legislativo le rechazara en abril pasado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, y donde mañana está previsto que se defina el temario de la sesión del jueves próximo.

La Cámara alta buscará sesionar para darle media sanción al proyecto que propone modificar el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes y la insistencia en la ley de emergencia en Discapacidad, que el oficialismo rechaza.

Si bien habrá intentos de senadores por colar en el temario otras iniciativas que llevan cajoneadas desde hace meses, la discusión central de las próximas horas pasará por un pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a raíz de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

La cruzada por este tema la encabeza el interbloque peronista, liderado por el formoseño José Mayans, quien logró reivindicar su rol en los últimos meses con gran ayuda de los denominados “dialoguistas”, una sociedad que se quebró cuando el oficialismo salió a disputarle poder a los aliados en sus propios territorios, además de amontonar incumplimientos económicos.

El pedido de interpelación, al no tener dictamen de comisión, debería ser habilitado en el recinto con dos tercios: sí o sí debería ser apoyado por otros bloques; de avanzar, la mayoría simple bastaría para su aprobación.

Aunque no había demasiado entusiasmo en los opositores no kirchneristas, el panorama se aclarará recién después de la reunión de Labora parlamentaria estipulada para mañana a las 11.

Un dato a resaltar es que la probable sesión del jueves no podrá ser presidida por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, ya que quedará a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje a los Estados Unidos que realizará el mandatario Javier Milei, que ya superó holgadamente la veintena de giras por el exterior.

Así, el sillón de la Presidencia de la Cámara alta quedaría a cargo del libertario Bartolomé Abdala.

En el dictamen del proyecto que regula los decretos confluyeron el kirchnerismo, PRO, la UCR y bloques provinciales, que buscan limitar así la herramienta que utilizó Milei a lo largo de estos meses para saltear al Poder Legislativo.

La decisión tuvo consenso hace casi dos semanas en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Alejandra Vigo. No está claro que el dictamen, garabateado entre gallos y medias noche, tenga un gran consenso. No obstante, tiene un punto de partida de 34 voluntades provenientes de la bancada peronista.

La iniciativa establece un plazo de 90 días corridos para la aprobación del DNU por ambas cámaras o se considera “derogado”, y solo deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.

También se sumaría la insistencia del proyecto que declara la Emergencia en el área de discapacidad, que fue vetada por Milei. La Cámara de Diputados ya rechazó el veto del mandatario con los dos tercios necesarios, algo que se replicaría el Senado.

