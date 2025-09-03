Sandra Pettovello activó descuentos de hasta 20% para jubilados de Anses en supermercados

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, anunció el lanzamiento del programa “Beneficios ANSES”, que entró en vigencia a partir de septiembre con el objetivo de mejorar el poder de compra de más de 7.000.000 de jubilados y pensionados en todo el país.

Según supo Noticias Argentinas, la iniciativa ofrece descuentos en las principales cadenas de supermercados, con una base de 10% de descuento sin tope de reintegro en compras generales. Adicionalmente, algunos comercios extenderán el beneficio al 20% en artículos de perfumería y limpieza. El objetivo es impulsar el consumo y generar un círculo virtuoso sin costo para el Estado.

Beneficio Adicional para Clientes del Banco Nación (BNA)

Gracias a un convenio específico con el Banco Nación, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esa entidad podrán acceder a dos beneficios extra:

Reintegro extra del 5% : se aplicará sobre las compras abonadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO en los supermercados adheridos. Este beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 mensuales.

: se aplicará sobre las compras abonadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO en los supermercados adheridos. Este beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 mensuales. Intereses sobre el saldo en cuenta: el banco pagará una remuneración diaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre el saldo que los beneficiarios tengan en sus cuentas, con un tope de hasta $500.000.

Descuentos por supermercado

Las condiciones y los topes pueden variar según el comercio:

Disco, Jumbo y Vea : 10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro. Coto y La Anónima : 10% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro. Josimar : 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

: 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro. Carrefour : 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000.

: 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000. Supermercados adheridos al beneficio BNA: Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Es importante destacar que los descuentos generales no son acumulables con otras promociones y excluyen las categorías de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...