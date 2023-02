Mientras se picó en el Frente de Todos, la gente sigue sin respuestas

Unos afirman que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está proscripta, incluso han llevado a cabo varias reuniones. Otros expresaron que no, que no está proscripta y que podría presentarse a las próximas elecciones PASO (uno de ellos es Anibal Fernández, ver en notas anteriores).

Anibal Fernández se manifestó y Agustín Rossi le respondió, podrán leer ambas notas en este sitio, buscando en notas anteriores.

¿Quién tendrá la razón? Pues aún no lo sabemos, lo cierto es que hubo varios desencuentros entre algunos integrantes del Gobierno.

Por otra parte, Carmela Moreau renunció a su rol de asesora ad honorem el mismo día en que su ex pareja, Agustín Rossi, asumía como jefe de Gabinete. Pero además expresó cuestionamientos a Alberto Fernández por la falta de escucha y su «inacción» política.

Moreau manifestó: «Las graves consecuencias de políticas fallidas sobre quienes más padecen son inadmisibles en un gobierno popular» y profundizó: «El contexto de la post pandemia y la guerra nos obligan a dirigir nuestra atención hacia quienes más esperan de nosotros y más necesitan la presencia de un Estado activo».

Consultada por las razones por las que no decidió dimitir antes a su cargo, analizó: «Porque uno intenta influir, trabajar e incidir en la toma de decisiones. Por eso uno toma el rol de asesor, pero veo cada vez menos escucha por parte del Presidente».

«En la Jefatura hubo varios cambios, no solo de Jefe, sino también, luego de que iniciara Juan Manzur su gestión. Con él se tomó una dinámica distinta, pero después empezaron a correr a parte de su equipo, por ese temor o «falta de decisión» de Alberto de creer que un funcionario le puede hacer sombra», criticó.

Pareciera ser que una parte del FdT es kirchnerista y la otra no. Que unos se encaminan detrás de CFK y los otros detrás del actual presidente. Y a todo esto, desde la oposición lo miran con agrado, porque el viejo dicho «divide y triunfarás», ya ha dado resultados años anteriores.

MIENTRAS TANTO . . .

Mientras tanto, en el país aún siguen sin poder contener a la inflación y esto no se los contamos nosotros desde los medios de comunicación, esto es algo que se ve semana tras semana (por no decir día tras día). Cualquier persona que vaya a comprar alimentos (por citar un ejemplo) mira asombrada que el precio es mayor al de días anteriores y no por culpa de los comerciantes, porque ellos reciben también los productos con aumentos.

De todas maneras, aquellos y aquellas que se sientan en las mesas de las decisiones, ya sea presidente, ministros, asesores, funcionarios, incluso intendentes, no tienen los problemas que tienen ustedes o nosotros, esos problemas de no saber si podremos pagar la factura de la electricidad, si podremos comprarle una nueva mochila a los chicos para la vuelta a clases, o si podremos comprar carne para poder comer dignamente. No, ellos y ellas esas cosas no las saben porque ELLOS/AS cobran sueldos de más de 500.000 pesos (y me quedé corto) y no tienen idea de los problemas que tenemos nosotros, los que estamos viviendo al día, e incluso con deudas por la falta de dinero. Sigan jugando a ver quién es el dueño/a de la pelota, pero mientras tanto la inflación y el dólar blue nos ganan por goleada.

La situación actual me recuerda al nombre del programa infantil «El Agujerito sin Fin» (1991-1993), que tenía como conductor a Julián Weich y lo acompañaban también Esteban Prol, Claudio Morgado, Pablo Marcovsky, Nancy Dupláa y María Eugenia Molinari. Por eso ilustramos esta nota con el «logo» de dicho programa de TV.-

Carlos Zampini.-