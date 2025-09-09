Mauro Icardi estaría evaluando demandar a Wanda Nara por las declaraciones sobre sus genitales

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Wanda Nara volvió a hablar sobre su pasada relación con Mauro Icardi en una reciente entrevista descontracturada con Grego Rossello –Ferné con Grego– para el canal de YouTube de Telefe. En ella, la empresaria no se guardó nada, lo que habría generado la molestia de su ex pareja, quien estaría evaluando demandarla por sus comentarios.

Según adelantó Mariana Fabianni en DDM, las letradas del futbolista estarían en comunicación con su representado tras la entrevista: “Aparentemente, en este momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”.

Guido Záffora sumó: “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”.

El periodista aclaró que la denuncia en sí no sería por los recientes dichos, sino una acumulación de comentarios que viene haciendo Nara en los últimos meses. Por ejemplo; sobre el tamaño de su miembro, cómo se enteró de la relación de Icardi y Suárez y el hecho de que el futbolista “no tendría amigos”.

“No tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda con respecto a su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”, explicó.

Noticias Argentinas.-

