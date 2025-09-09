El costo del transporte acumula un alza de 22,8%

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), registró en agosto un incremento de 3,54%.

El aumento se da en un contexto de aceleración en los últimos tres meses en una coyuntura económica con mayores tensiones cambiarias y monetarias, en el que el ICT había exhibido incrementos por arriba del 2%: abril alcanzó el 3,77%, junio el 2,56% y julio marcó la cifra más alta del año con 4,03%.

En contraste, durante la primera parte del año los registros habían sido más bajos, con variaciones de 1,6% en febrero, 1,9% en marzo y 0,81% en mayo, una tendencia que también se había verificado en el cuarto trimestre de 2024.

Con este nuevo valor, el ICT acumula un aumento del 22,8% en los primeros ocho meses de 2025, mientras que la variación interanual se ubica en 32,9%, tras cerrar 2024 con una suba del 84,9% y marcar en 2023 el mayor aumento en tres décadas (248%).

El estudio, que es auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señala que el incremento responde principalmente al alza en Combustible, junto con un fuerte aumento en el Costo Financiero, en línea con el ajuste de las tasas de interés.

El Índice de Costos de Transporte, realizado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Fadeeac, mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es referencia en buena medida para la fijación o ajuste de las tarifas del sector.

Uno por uno

En el mes de agosto la mayoría de los rubros registraron variaciones. En primer lugar, se encuentra Costo Financiero, rubro que trepó 25,1% en agosto, reflejando de manera directa el fuerte ajuste de las tasas de interés y la inestabilidad en los mercados cambiario y monetario.

Luego, el rubro Lubricantes exhibió una variación de 7,5% luego de tres meses sin cambios, mientras que en Seguros se verificó la suba más alta del año (6,95%).

En el caso del Combustible, insumo de mayor incidencia en la actividad, agosto volvió a registrar un alza superior al 4%, en línea con los incrementos de junio (3,7%) y julio (4,5%). De esta manera, el gasoil acumula una suba del 13% en los últimos tres meses. A pesar de ello, se mantiene el diferimiento en la aplicación plena de los impuestos a los combustibles, prorrogado nuevamente por el Decreto 617/25 hasta septiembre de 2025.

Personal (Conducción) registró un aumento del 1% correspondiente a la tercera cuota del acuerdo paritario CCT 40/89, con impacto también en Reparaciones (1,67%) y Gastos Generales (1,44%).

Por su parte, Material Rodante y Peajes mostraron un ajuste leve de 1,75% y 0,19% respectivamente, mientras que Neumáticos y Patentes no presentaron variaciones.

El informe subraya que, tras la recesión de 2024, el sector del transporte de cargas muestra una reactivación parcial en 2025, aunque la coyuntura económica se mantiene frágil y desafiante, condicionada por las tensiones cambiarias y monetarias y por el deterioro sostenido de la infraestructura vial.

En este marco, el índice de costos acumulado a agosto (22,8%) ya supera la inflación anual proyectada para la Argentina por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el mes pasado la ubicaba en un rango de entre 18% y 23%.El Índice de Costos del Transporte subió 3,54% en agosto y acumula 22,8%, en 2025.

