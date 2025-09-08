Más obras para más vecinos y vecinas de Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El intendente Maximiliano Sciaini, junto al subsecretario de Inspección General del Municipio, Carlos Vinay, recorrieron las obras de cordón cuneta que se están llevando a cabo en la calle Homero Fernández.

Sciaini expresó: “Se trata de una obra fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector de la ciudad, conocido como el barrio olvidado. La intervención se extiende desde calle Uspallata hasta calle San Juan, la calle del alteo”.

Además, el jefe comunal informó que próximamente se realizarán trabajos similares en la calle Ciappa Anaut. Y agregó: “Una vez finalizada la construcción del cordón cuneta, se procederá a colocar un suelo mejorado con dolomita, lo que permitirá mayor accesibilidad, mejor tránsito y más seguridad para todos los vecinos y vecinas de Roque Pérez”.-

