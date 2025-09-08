Las elecciones son, para muchos prófugos, una tentación a la que no pueden resistirse. A pesar de tener cuentas pendientes con la Justicia, el afán por cumplir con el deber cívico o, quizás, una sobreconfianza en su impunidad, los lleva a las urnas. Y como es costumbre, las fuerzas de seguridad aprovechan esta oportunidad única para capturarlos. Este domingo, varias personas buscadas por la ley cayeron en la trampa en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los operativos más destacados fue en Lomas de Zamora, donde la División Búsqueda de Prófugos detuvo a F.P., de 27 años, en la Escuela Secundaria N°56 de Villa Fiorito. El sospechoso estaba prófugo desde 2020 por un “robo agravado” en la modalidad de “piratas del asfalto”. Según la investigación, el 6 de julio de 2020 F.P. y un cómplice interceptaron a una persona que transportaba insumos para ropa interior femenina, robándole el vehículo, la mercadería, dinero y cheques.

El caso de F.P. no fue el único en la jornada electoral. En La Plata, la Policía Bonaerense detuvo a R.J.C., de 23 años, en la Escuela EP N°10. El joven era buscado por un intento de homicidio con arma blanca, ocurrido el sábado anterior en Berisso. La víctima fue hospitalizada con riesgo de vida. Este caso ilustra cómo el sistema judicial y policial se coordina para actuar de manera rápida y efectiva.

El partido de Tigre también fue escenario de dos detenciones. En el Colegio María de Guadalupe, un hombre identificado como G.M.R. fue arrestado por el delito de «abuso de arma agravado». En una segunda intervención, la Policía de Las Tunas atrapó a A.R.D., buscado por “abuso sexual agravado por el vínculo”, un delito de extrema gravedad que involucra a su hija menor de edad. Ambos operativos se realizaron de forma encubierta para evitar incidentes.

En Quilmes, dos hombres fueron capturados mientras intentaban votar. L.M.A., de 38 años, fue detenido en la calle Craviotto al 2600, buscado por el delito de “privación ilegítima de la libertad”. El otro caso involucró a D.D.J., de la misma edad, quien tenía una orden de captura por “abuso sexual agravado”. Los agentes de la DDI Quilmes se apostaron en los establecimientos de votación para garantizar que ambos quedaran a disposición de la Justicia.

La Matanza no fue la excepción. En Isidro Casanova, fue arrestado O.B.D., de 54 años, por los delitos de “abuso sexual y amenazas”. El operativo se realizó en la Escuela Thomas Edison. A su vez, en Lomas del Mirador, E.D.B., de 31 años, fue detenido en la Escuela Secundaria N°13, acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado”.

En total, la votación se convirtió en el escenario final para varios prófugos en distintos puntos de la provincia. En San Nicolás, M.M.S. fue capturado en la EP N°30, buscado desde marzo por “robo agravado en poblado y en banda”.

Los casos de detenidos en las elecciones: