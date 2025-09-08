Katopodis tras el triunfo: «El pueblo de la provincia de Buenos Aires le dijo que no a Milei, fue contundente»

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El senador electo de Fuerza Patria, Gabriel Katopodis, celebró esta mañana el «contundente resultado» que consagró al peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses y aseguró que fue un mensaje directo al Gobierno: «El pueblo de la provincia de Buenos Aires le dijo que no a Milei».

En diálogo con el programa «Sin Corbata» de Splendid AM 990, Katopodis afirmó que la victoria peronista demuestra que «esta Argentina no es el país que Milei tiene en la cabeza». Según supo Noticias Argentinas, el dirigente peronista calificó el ajuste implementado por el Gobierno nacional como «brutal» y advirtió que «el sacrificio de dos años fue inútil, no tuvo ningún resultado para la gente».

«Un freno y una esperanza»

El senador electo por la Primera Sección aseguró que el triunfo del peronismo por más de 13 puntos «requiere de un presidente que lea bien el resultado» y que entienda que «no puede haber un presidente que no dialogue o no gestione con los gobernadores».

Katopodis definió el voto del domingo como «un freno, pero también una esperanza» para un modelo de país diferente. Además, en su rol de exministro de Obras Públicas, dejó un mensaje sobre el plan de gobierno: «Argentina no tiene destino sin un plan de infraestructura».

Noticias Argentinas.-

