Elecciones legislativas: ¿Qué se vota el 26 de octubre a nivel nacional?

Elecciones legislativas 2025: ¿Cuántos senadores elije cada provincia?

No todas las provincias deberán votar senadores en esta oportunidad.

El Senado de la Nación está compuesto por 72 senadores, tres por cada una de las 24 jurisdicciones – las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada senador cumple un mandato de 6 años, pero el Senado se renueva por tercios cada 2 años.

Eso significa que solo 8 provincias votan senadores en cada elección legislativa nacional, y las otras 16 lo harán en los siguientes turnos.

En esta oportunidad, siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres senadores cada una. La agrupación política que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudica dos bancas, mientras que la segunda fuerza en número de sufragios recibe la banca restante.

En estas elecciones del 26 de octubre de 2025 solo elegirán senadores:

Chaco: 3 senadores

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 senadores

Entre Ríos: 3 senadores

Neuquén: 3 senadores

Río Negro: 3 senadores

Salta: 3 senadores

Santiago del Estero: 3 senadores

Tierra del Fuego: 3 senadores

En octubre se vota con la Boleta Única de Papel.

El 26 de octubre los argentinos deberán votar mediante la Boleta Única de Papel (BUP), es decir, una sola boleta que incluye en un mismo papel a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que deberán ser elegidos.

La BUP está dividida en filas horizontales: en una figura el partido político y debajo el o los cargos a votar.

En tanto, en las columnas verticales estará cada una de las agrupaciones políticas con sus respectivos candidatos.

Al lado de cada cargo y encima de la foto de los candidatos hay un casillero en blanco donde deberá marcarse una cruz en señal de que ese es el candidato elegido para ese cargo.

Gentileza de MinutoUno.-

Foto de portada: www.rpereznet.com.ar