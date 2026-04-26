Colapinto deslumbró al público argentino con su primera salida en el Lotus E20

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El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto deslumbró a los fanáticos durante el Road Show en la Ciudad de Buenos Aires con su primera salida en el Lotus E20 del 2012.

Colapinto, quien atraviesa su tercera temporada en la Fórmula 1, recorrió algunas cuadras en Avenida del Libertadores y otras en Avenida Sarmiento en el Lotus que sorprendió al mundo en el 2012 con una gran actuación del finlandés Kimi Raikkonen.

Durante los casi 20 minutos que duró su primera salida, el argentino dio un verdadero espectáculo en el que aceleró un poco el Lotus y también realizó varios “donuts”.

Está visita de Colapinto a la Argentina tiene un sabor especial, ya que marca el regreso de un Fórmula 1 al país después de 14 años y además el pilarense tendrá la oportunidad de que sus fanáticos y familiares lo puedan ver desde cerca, según fue informada la Agencia Noticias Argentinas.

Noticias Argentinas. Foto Gobierno de la Ciudad.-

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