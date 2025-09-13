Más obras de bacheo en Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Durante la jornada del viernes 12 de septiembre, el intendente municipal Maximiliano Sciaini, acompañado por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Hernán Reinero, y el subsecretario de Inspección General, Carlos Vinay, recorrió el inicio de los trabajos de bacheo que se están llevando a cabo en la Avenida Sarmiento, frente a la planta de Absolón y del Frigorífico Roque Pérez.

Estas tareas permitirán mejorar la circulación y garantizar un mejor desenvolvimiento del tránsito pesado en ese sector de la ciudad.

El municipio continúa así con un plan de mantenimiento y mejoras en la infraestructura vial, destinado a brindar mayor seguridad y optimizar la movilidad urbana.-

