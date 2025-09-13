Más obras de bacheo en Roque Pérez

Durante la jornada del viernes 12 de septiembre, el intendente municipal Maximiliano Sciaini, acompañado por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Hernán Reinero, y el subsecretario de Inspección General, Carlos Vinay, recorrió el inicio de los trabajos de bacheo que se están llevando a cabo en la Avenida Sarmiento, frente a la planta de Absolón y del Frigorífico Roque Pérez.
Estas tareas permitirán mejorar la circulación y garantizar un mejor desenvolvimiento del tránsito pesado en ese sector de la ciudad.
El municipio continúa así con un plan de mantenimiento y mejoras en la infraestructura vial, destinado a brindar mayor seguridad y optimizar la movilidad urbana.-
Más historias
Farmacia de turno del sábado 13 en Roque Pérez: Farmacia Zampelunghe
Arroyo sobre la ley de Emergencia en Discapacidad: “Su cumplimiento no es opcional para el Gobierno”
Los precios del Mercado Central son más representativos de la mesa familiar que el IPC que publica el INDEC