13 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Farmacia de turno del sábado 13 en Roque Pérez: Farmacia Zampelunghe

Redacción 2 horas atrás

Farmacia de turno del sábado 13 en Roque Pérez Farmacia Zampelunghe, ubicada en Berro 250.-

 

Más historias

Más obras de bacheo en Roque Pérez

1 hora atrás Redacción

Arroyo sobre la ley de Emergencia en Discapacidad: “Su cumplimiento no es opcional para el Gobierno”

3 horas atrás Redacción

Los precios del Mercado Central son más representativos de la mesa familiar que el IPC que publica el INDEC

4 horas atrás Redacción