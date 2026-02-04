Más de 16 mil usuarios sin luz en el AMBA

Más de 16 mil usuarios se encontraban sin luz tras producirse un corte en al menos once barrios de la Ciudad de Buenos Aires y ocho localidades bonaerenses.
Según el informe de EDESUR al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, son 16.954 usuarios los que se encuentran sin luz, algunos de ellos en los barrios: Caballito, Flores, Villa Crespo, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Luro, Mataderos, Nueva Pompeya, Villa del Parque, Boedo y Balvanera.
También, el suministro se cortó en las localidades bonaerenses de Monte Grande, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Banfield, Valentín Alsina, Lomas de Zamora y Temperley.
Noticias Argentinas.-
