4 de febrero de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Control rutinario de recepción de gasoil en Roque Pérez

Redacción 7 horas atrás

 

Seguimos fortaleciendo una gestión clara y responsable: realizamos el control rutinario de recepción del gasoil adquirido por licitación privada la semana pasada.
15.000 litros de gasoil Euro.
15.000 litros de gasoil común grado 2.
La empresa proveedora de gasoil es Lartirigoyen y Cia. S.A.
Pablo Bruno, director de Gestión de Compras y Control de Gastos,
informó que entrega se verifica y controla para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera correcta.-

Prensa Municipio de Roque Pérez

 



Más historias

El Gobierno debate las alícuotas del impuesto a las Ganancias en busca de un equilibrio con los gobernadores

9 horas atrás Redacción

INDEC: Pedro Lines es el nuevo titular tras la renuncia de Marco Lavagna

11 horas atrás Redacción

Preocupación por los autos chinos: Caputo prometió que no habrá «invasión»

13 horas atrás Redacción