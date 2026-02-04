Control rutinario de recepción de gasoil en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Seguimos fortaleciendo una gestión clara y responsable: realizamos el control rutinario de recepción del gasoil adquirido por licitación privada la semana pasada.

15.000 litros de gasoil Euro.

15.000 litros de gasoil común grado 2.

La empresa proveedora de gasoil es Lartirigoyen y Cia. S.A.

Pablo Bruno, director de Gestión de Compras y Control de Gastos,

informó que entrega se verifica y controla para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera correcta.-

