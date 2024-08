Lourdes Arrieta: «Astiz fue un cobarde»

Antes de ser expulsada del bloque de La Libertad Avanza , la diputada Lourdes Arrieta conformó el monobloque Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal (FE), en donde planea seguir defendiendo las iniciativas del presidente Javier Milei. Pero ahora conociendo un poco más de la historia argentina. Arrieta asegura haber aprendido mucho de la polémica visita que realizó junto a otros diputados al penal de Ezeiza para ver a represores como Alfredo Astiz. Ahora sí sabe quién es Astiz.

“No sabía quién era Astiz, yo tuve que googlearlo a partir de las fotos, tuve que googlear las personas. Astiz en ningún momento se presenta ante los diputados. Hablé inclusive personalmente con él. Hablé con Astiz, sin saber que era Astiz”, confesó Arrieta en diálogo con Daniel Tognetti en la AM530.

La diputada de FE explicó que al ver a una persona de 80 años no pudo relacionarla con la persona de hace 50 años, con la persona que tenía 30, con aquel Astiz que se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo.

“Y ahora que sabés quién es Astiz, si me lo tuvieses que explicar a mí, ¿quién es Astiz?”, le preguntó Daniel Tognetti. “Un cobarde que entregó que entregó a muchas, a decenas de familias y un cobarde que no pudo tirar ni un tiro y no pudo defender a la patria en Georgias del Sur. Eso fue Astiz. Un cobarde. Y uno de los bufones más nefastos de la historia universal.

FOTO CON EL NUNCA MÁS

Hace unos días, Lourdes Arrieta se tomó una foto con el libro Nunca Más entre sus manos. Y, ahora, asegura haberlo leído. Y lamenta que no se estudie en profundidad en las secundarias.

“Por más de que uno lo haya estudiado en la universidad o en la secundaria, esto se estudia muy por encima. También hay que hacer una revisión del sistema educativo, de los temas que se dan, porque estudiamos historia de San Martín, Sarmiento, algunos que otros presidentes y nada más. Eso es verdad. Creo que se tendría que ahondar más en la historia de la Argentina, tomarlo con la seriedad, porque al final terminamos estudiando Revolución Francesa y nos olvidamos de lo que sucede en la Argentina”, cuestionó Arrieta.

“El Nunca Más, que se utilizó de bandera por muchos años y muchos jóvenes inclusive y muchas generaciones lo tuvieron que estudiar con malestar porque creían que era solamente una bandera de cierto sector político. Pero en realidad se escribe en el 84 y fue un informe de la CONADEP en un gobierno democrático que cuenta justamente los relatos de desaparecidos que hoy en día… hoy en día puedo decir que si bien el Nunca Más dice que son ocho mil y pico los desaparecidos, entiendo también, entiendo cuando te dicen que son treinta mil, porque no es un número certero, es un número porque no saben cuántas personas más…”, explicó la exdiputada de La Libertad Avanza a través del argumento que suele utilizar Martín Kohan y que personas como el presidente Javier Milei aún no han logrado comprender.

Lourdes Arrieta se animó a escuchar, a razonar, a comprender: “Hay que abrir también el juego y hay que tener una manera de opinar un poquito más amplia. Si yo me encierro solamente en mis valores, que obviamente no me voy a salir de ahí, pero si no escucho al otro, si no interpreto al otro y solamente me encierro en un argumento, yo creo que el argentino se construye con disensos, consensos, pero siempre llegando a un punto de acuerdo”.

