Los avisos en C.A.B.A. cuando va a podar en los barrios

Es común en las localidades chicas, que los vecinos y vecinas se informen por los medios de prensa y las redes sociales, cuando desde sus gobiernos municipales llevan a cabo actividades diversas y sobre todo, cuando hagan trabajos que interfieran con el desarrollo de cada día, ya sean cortes de calles, cortes de servicios, etc. por mejoras en esas zonas. Pero este tipo de informaciones no llegan a la gente en las grandes ciudades, pocos siguen sus redes sociales y desde los grandes medios de prensa no se suelen informarse.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal), han decidido informarle a los vecinos y vecinas, que no estacionen cuando haya poda de árboles y lo hacen colocando afiches en cada uno de los árboles que serán podados, tal como mostramos en las fotografías.

Desconocemos si este método les da resultado –