Los audios de Lucas Escalante antes de desaparecer: “Hay un chabón que me da nafta gratis”

El material podría ser clave en la causa. La última vez que fue visto fue el 9 de diciembre junto con Lautaro Morello, quien fue encontrado sin vida en un descampado días después.

Lucas Escalante, el joven que desapareció el 9 de diciembre pasado con Lautaro Morello, envió unos audios de WhatsApp antes de que se perdieran sus rastros. Dicho material puede ser trascendental para encontrarlo.

“Me estoy yendo para Varela, hace un rato llegué a casa. Me iba a quedar en casa, pero hay un chabón que me da nafta, pero la tengo que ir a buscar hasta Los Pinos, un poquito más lejos. Pero bueno, la nafta gratis sirve y bueno, estoy yendo”, menciona.

Sus dichos sirven para reconstruir qué pasó el viernes en el que desapareció. Morello fue encontrado semicalcinado en un descampado al costado de una ruta de Guernica.

“Encima tengo que ir porque me van a regalar vales de nafta y re zafo”, le contó a una persona por audio, de quien recibió la pregunta sobre cómo accedía a dicho obsequio. “Me dijo: ‘Solamente con vos hacemos esto’. Listo, me re sirve”, dijo sin vueltas.

Hallaron un cuerpo calcinado en Brandsen y no es el de Lucas Escalante

La Policía Bonaerense encontró un cuerpo calcinado en Brandsen en las últimas horas y creían que podría ser el de Escalante. Sin embargo, los resultados de las investigaciones arrojaron que no.

Se realizaron operativos el viernes y el sábado en un descampado ubicado a la vera de la Ruta 210, entre Brandsen y la localidad de Domselaar, de San Vicente.

La zona fue recorrida por los agentes luego que se observara una pista en el celular de Lucas, ya que en ese lugar había tenido señal el lunes 12, cuando ya llevaba tres días desaparecido.

Pocos días atrás, la fiscal de la causa, Mariana Dongiovanni, detuvo a Cristian Centurión y a su primo Maximiliano, ambos acusados de matar a Lautaro “con alevosía y ensañamiento”.

