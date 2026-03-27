27 de marzo de 2026

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Llega Automechanika Buenos Aires 2026

Redacción 2 horas atrás

Una edición que consolida su alcance internacional: 30 países, más de 650 marcas y 430 expositores.

Vuelve la exposición internacional líder en Argentina de servicios para la industria automotriz, dirigida a visitantes profesionales de toda Sudamérica.

Lo que hay que saber…

¿Cuándo?  8 al 11 de abril, 2026

¿En qué horario? Miércoles a Viernes de 13 a 20 hs.  Sábado de 11 a 19 hs.
¿Dónde? La Rural Predio Ferial – Buenos Aires, Argentina

Automechanika Buenos Aires es un evento exclusivo para empresarios y profesionales del sector. El ingreso es sin cargo. Para acreditarte, deberás presentar tu documento de identidad.

Los organizadores se reservan el derecho de admisión y permanencia.
Está permitido el ingreso a menores de 16 años, acompañados por un adulto responsable.

En Automechanika Buenos Aires vas a encontrar:

  •  Productos, soluciones y servicios para toda la cadena de valor automotriz y autopartista.
  • Innovación en repuestos, equipamiento, tecnología y servicios para vehículos.
  •  Expositores nacionales e internacionales con propuestas para todos los segmentos del mercado.
  •  Espacios de networking para fabricantes, distribuidores, compradores y profesionales del sector.
  • Actividades técnicas y académicas para la actualización profesional.
  • Información estratégica del mercado y tendencias del sector.

Gentileza: Automechanika.-

 

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