Llega Automechanika Buenos Aires 2026

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Una edición que consolida su alcance internacional: 30 países, más de 650 marcas y 430 expositores.

Vuelve la exposición internacional líder en Argentina de servicios para la industria automotriz, dirigida a visitantes profesionales de toda Sudamérica.

Lo que hay que saber…

¿Cuándo? 8 al 11 de abril, 2026

¿En qué horario? Miércoles a Viernes de 13 a 20 hs. Sábado de 11 a 19 hs.

¿Dónde? La Rural Predio Ferial – Buenos Aires, Argentina

Automechanika Buenos Aires es un evento exclusivo para empresarios y profesionales del sector. El ingreso es sin cargo. Para acreditarte, deberás presentar tu documento de identidad.

Los organizadores se reservan el derecho de admisión y permanencia.

Está permitido el ingreso a menores de 16 años, acompañados por un adulto responsable.

En Automechanika Buenos Aires vas a encontrar:

Productos, soluciones y servicios para toda la cadena de valor automotriz y autopartista.

Innovación en repuestos, equipamiento, tecnología y servicios para vehículos.

Expositores nacionales e internacionales con propuestas para todos los segmentos del mercado.

Espacios de networking para fabricantes, distribuidores, compradores y profesionales del sector.

Actividades técnicas y académicas para la actualización profesional.

Información estratégica del mercado y tendencias del sector.

Gentileza: Automechanika.-

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