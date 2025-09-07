Las primeras candidatas de FP ya votaron en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Votaron la primera candidata a concejal Lorena López y la primera candidata a consejera escolar de Fuerza Patria, Nancy López. Ambas votaron en la mesa 16 de la Escuela N2 de Roque Pérez.

“Hoy votamos con la misma convicción con la que trabajamos durante todo este tiempo: Roque Pérez puede y debe que seguir creciendo como lo viene haciendo desde que Maxi asumió la intendencia.

El voto es un derecho, pero también una responsabilidad: es la herramienta que nos permite construir el futuro que queremos. Esperamos que esta sea una verdadera jornada democrática, con participación de los vecinos y vecinas. Por eso, los invitamos a que acerquen y voten con libertad y convicción, eligiendo lo que crean mejor para Roque Pérez.” Lorena López.

“Esperamos mucho este día y estamos contentos de estar viviéndolo. Creemos profundamente en la democracia y por eso esperamos que el día de hoy sea con gran participación de los vecinos y vecinas de Roque Pérez”, Nancy López.-

