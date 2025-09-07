Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Dos hombres fueron detenidos por tomar un inmueble, el cual era un punto de venta de drogas, y resistirse ante la Policía de la Ciudad que realizaron un operativo para dar con los sujetos en el barrio porteño de Villa Crespo.

La vivienda ubicada en la avenida Juan B. Justo 1965, y la calle Jufré estaba ocupada en forma ilegal y su situación había generado recurrentes quejas de los vecinos por peleas que alteraban el orden y la seguridad en el barrio y que incluso derivaron en daños y rotura de vidrios de comercios y también hubo denuncias sobre robos a vehículos estacionados por parte de gente que vivía allí.

El inmueble, además, presenta serios problemas de deterioro y peligro de derrumbe y por eso fue clausurado por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias “por razones de seguridad y/o constructiva”.

Ante esta situación, el Jefe de Gobierno Jorge Macri, manifestó: “Liberamos una propiedad usurpada en Villa Crespo. Los vecinos denunciaron que alteraba la seguridad y convivencia en el barrio y que funcionaba como punto de venta de drogas. Dos personas fueron detenidas. En la Ciudad, el orden no se negocia”.

Este operativo forma parte de la tarea que está llevando adelante la Ciudad para reforzar y garantizar el pleno cumplimiento de la ley en todos los barrios, mejorar el orden y la seguridad en el espacio público y erradicar cualquier tipo de actividad delictiva.

Ya hubo más de 400 operativos de recuperación de propiedades usurpadas y de restitución inmediata a sus legítimos dueños.

Finalmente, ante similares situaciones, se realizaron 10 megaoperativos para desalojar manteros en Once, Flores (en la avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución, entre otras zonas. También se desmantelaron ferias ilegales y ranchadas en Retiro (calle Perette), el aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.

Noticias Argentinas.-Foto Policía de la Ciudad.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...