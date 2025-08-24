La diputada nacional del bloque Coherencia Lourdes Arrieta aseguró este sábado que a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei la “superó la ambición por el dinero”, al hacer referencia al caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios.

“A Karina la superó la ambición al dinero. Está involucrada en el tema de las coimas, de las cripto, de los contratos de los Menem. Algo está pasando con PAMI también. Tampoco sabemos qué hay detrás de ANSES”, sostuvo la legisladora en declaraciones radiales.

Además, la diputada sugirió que el Presidente pudo haber recibido dinero cuando participó en Chaco de la inauguración del templo evangélico «Portal del Cielo», perteneciente a la Iglesia Cristiana Internacional.

“No sabemos si el Presidente recibió dinero cuando fue a la iglesia evangélica en Chaco. Si hubo una ‘ofrenda de amor’ al presidente y si lo habrá recibido Karina. No lo sabemos”, deslizó Arrieta.

La diputada mendocina abandonó esta semana el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja para formar uno nuevo con Marcela Pagano (Buenos Aires), Carlos D’Alessandro (San Luis) y Gerardo González (Formosa).

Noticias Argentinas.-