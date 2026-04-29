La triste despedida de una pizzería del microcentro porteño: «Gracias a cada persona que formó parte»

La gastronomía porteña sigue sumida en una crisis del consumo, sobre todo en áreas de la Ciudad donde el público ya no se renueva tanto como antes.
«Deslizá… porque esto es importante», anunciaron el sábado pasado los encargados de la pizzería Ónix a modo de preámbulo antes de anunciar el cierre de la sucursal ubicada en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.
La crisis en el consumo sigue haciendo efecto en el rubro de la gastronomía, donde hay remates casi a diario de restaurantes y bares que bajaron la persiana en lo que va del año. También proliferaron las presentaciones de concursos preventivos de quiebra.
«Cerramos nuestra sucursal de Microcentro. Gracias a cada persona que formó parte, que vino, que compartió y que nos eligió siempre», escribieron desde Onix, y para levantar un poco los ánimos -y alimentar los perfiles de Instagram de las otras sucursales- lanzaron un sorteo.
Aunque cerró la sucursal de Sarmiento 702, la pizzería mantiene otros locales, en Nine Shopping (partido de Moreno) o en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, donde se puede ir a «cobrar» el premio del sorteo.
«Gracias por ser parte de Onix, ¡esto recién empieza! Y como siempre… apuntamos a expandirnos», expresaron desde la pizzería, señal de que la marca está eligiendo no estar en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para concentrarse en otros puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Mientras tanto, el microcentro porteño sigue perdiendo bares y restaurantes, algunos icónicos y otros, fieles al estilo de la zona, dedicados a alimentar a un público con ganas de un bocado al paso, como es el caso de las pizzerías.
En otros barrios porteños, como Caballito o Almagro, sucedió que otras cadenas de pizzerías con más trayectoria y nombre cerraron locales en pos de tener una estructura acorde al consumo actual, que está golpeado por la falta de poder adquisitivo de la potencial clientela.
En cada época de crisis económica sucede que las salidas culturales, de gastronomía, y el consumo de la moda se convierten en los llamados gastos superfluos y son los primeros en ser recortados del presupuesto mensual.
Gentileza de MinutoUno. M1.-
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