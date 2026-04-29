Nuevo Curso de Manipulación de Alimentos en Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Bromatología a cargo de Pablo Díaz, informa la realización de un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos, destinado a todas aquellas personas que se desempeñen o deseen desempeñarse en actividades vinculadas a la elaboración, transporte y comercialización de alimentos.

La capacitación se llevará a cabo el sábado 16 de mayo, a las 08:00 horas, en Punto Digital ubicado en Alem 1243. Esta propuesta tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos fundamentales para garantizar prácticas seguras en la manipulación de alimentos, contribuyendo al cuidado de la salud de la comunidad.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente enviando vía WhatsApp la siguiente información: nombre, apellido, número de teléfono y CUIL, al número 2227 546996. Los cupos son limitados.

Una vez finalizado el proceso de inscripción, se informará el listado de participantes confirmados.

Desde el municipio se continúa trabajando en la promoción de la seguridad alimentaria y la capacitación permanente de la comunidad.-

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