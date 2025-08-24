Accidente de moto y hallazgo de vehículo con pedido de secuestro en Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El pasado 23 de agosto, en horas de la noche, personal del Comando de Prevención Rural de Roque Pérez recibió una alerta radial que informaba sobre un accidente en el camino real que une Roque Pérez con Del Carril.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un vecino de Roque Pérez, que circulaba en motocicleta, había sufrido una caída. Inmediatamente, se solicitó asistencia médica, y una ambulancia trasladó al conductor al Hospital Local, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter leve.

En paralelo, se procedió a verificar la motocicleta a través del sistema informático, determinándose que poseía pedido de secuestro activo por el delito de Hurto Agravado en la localidad de Lomas de Zamora.

Por tal motivo, el sujeto fue imputado por el delito de Encubrimiento, quedando a disposición de la Fiscalía N° 1 de Saladillo, que dispuso la correspondiente Formación de Causa. Posteriormente, el individuo recuperó la libertad.

Fuente: CPR Roque Pérez a cargo del oficial Principal Juan Marcelo Alemis.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...