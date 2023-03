La siguiente nota fue publicada por Minuto Uno: Ufólogo afirma que se usó un clon de Messi para ganar el Mundial

Ufólogo afirma que se usó un clon de Messi para ganar el Mundial

Javier Pedro González dijo que lo detectó gracias a la forma de las orejas del capitán de la Selección.

«Pusieron clones en el Mundial». La frase no tiene remate, pero sí una explicación del ufólogo Javier Pedro González, quien vive en Concepción del Uruguay y dice tener línea directa con extraterrestres.

Durante una entrevista periodística realizó afirmaciones relacionadas con un supuesto futuro apocalíptico próximo y hasta habló del seleccionado argentino de fútbol. «Argentina tenía que ganar el Mundial sí o sí y se usaron clones clase 1», dijo con total seguridad.

Al margen de sus cuestionables teorías sobre el futuro del universo, nos quedamos con las declaraciones relacionadas a Lionel Messi, el Mundial de Qatar 2022 y lo que vendrá para el fútbol argentino.

¿Qué es un ufólogo?

La ufología (del inglés ufology, palabra formada a partir de las siglas UFO, Unidentified Flying Object, en español «OVNI» por ‘Objeto Volador No Identificado’), también conocida en español como ovnilogía es la investigación de objetos voladores no identificados (ovnis) por parte de personas que creen que pueden tener un origen extraordinario (con mayor frecuencia de visitantes extraterrestres). Aunque hay casos de investigaciones gubernamentales, privadas y de ciencias marginales sobre los ovnis, la ufología es considerada por los escépticos y los educadores científicos como un ejemplo canónico de pseudociencia. No es una ciencia.-