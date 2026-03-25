25 de marzo de 2026

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La Serenísima cambia de dueño: Arcor y Danone se quedaron con la empresa láctea

Redacción 1 hora atrás

Compartirán el control igualitario de Mastellone, dueña de la Serenísima“, al 50%.

Tras casi 100 años en manos de Mastellone HermanosGrupo Arcor (líder en alimentos de Latinoamérica) y Danone (empresa líder global en el mercado de lácteos) adquirieron el 100% de la empresa láctea La Serenísima.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ambas compañías poseían el 49% del paquete accionario, mientras que el restante permanecía bajo el control de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC.

Mediante un joint venture, Arcor y Danone indicaron que la adquisición “creará un negocio integrado, aprovechando sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”.

En el comunicado oficial, al cual accedió esta agencia, también señalaron que se generarán nuevas oportunidades de crecimiento en la “valorización del mercado lácteo”, a través de sus once plantas productivas en la región. La Serenísima es la encargada de elaborar lechesdulce de lechequesosmantecascremasyogures y postres, entre otros.,

“La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance. Se trata, en definitiva, de proveer marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”, sostuvo Antoine de Saint-AffriqueCEO de Danone.

En el mismo sentido se expresó el presidente del Grupo ArcorAlfredo Pagani, quien manifestó que el joint venture permitirá “apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento”.

Noticias Argentinas.-

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