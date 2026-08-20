La ministra de Seguridad, Monteoliva reconoció que subió la tasa de suicidios en las Fuerzas y que uno de los motivos es el endeudamiento

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó que la cantidad de casos de suicidio dentro de las Fuerzas aumentó y reconoció que uno de los motivos es el endeudamiento.

En declaraciones radiales, la funcionaria dijo que se «ocupa» del tema, pero que también la «preocupa«, y señaló que los suicidios aumentaron en todo el país y que, por ese motivo, las Fuerzas «no le escapan a esa realidad«.

«Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024. La tasa en Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes«, explicó la ministra.

En la misma línea, sostuvo que, 10 años atrás, cuando comandaba la Dirección Nacional de Estadística Criminal, ocurrían 2.300 suicidios por año «y hoy estamos en 5.300«: «Es decir, que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y se incrementaron los suicidios en la sociedad«, añadió.

«Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo. En el marco de las políticas de bienestar de las Fuerzas, es clave y lo venimos abordando desde distintos frentes. Incluso tenemos las capellanías que son una escucha directa», agregó.

Cerca del cierre, manifestó que «hace mucho tiempo» trabajan en medidas con las que puedan explicar «cuestiones de ayudas financieras» porque existen «niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas«.

«Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, a veces son familias en paralelo y otras veces (la persona que trabaja en la Fuerza) es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar«, aclaró.

Con respecto a los bajos salarios que reciben actualmente los efectivos, remarcó que tanto ella como el ministro de Defensa, Carlos Presti, trabajan «fuertemente con la Jefatura de Gabinete y el equipo económico» pero no es fácil.

«Explicamos lo que estamos haciendo porque queremos que nuestros efectivos lo sepan. Estamos pronto a definir cuál es la mejor manera de que la gente pueda tener un alivio. Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo, pero estamos en un contexto donde nos toca que esas decisiones respondan a lo que se trabaja con el equipo económico«, concluyó.

Agencia NA.-Foto Daniel Vides. NA.-