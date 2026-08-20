Flybondi: informe crítico de situación, colapso operativo, desamparo del usuario y sospechas de protección política

El cuadro de situación que rodea a Flybondi ya no encuadra meramente en una crisis comercial o financiera; expone un colapso sistémico que desnuda una flagrante pasividad estatal y abre severas sospechas de protección oficial.

La aerolínea de bajo costo acumula hoy 13 días consecutivos con su flota completamente en tierra, mientras que el apagón absoluto de su plataforma virtual suprime de facto cualquier canal para que los damnificados puedan reclamar o exigir devoluciones. Pese a este escenario de parálisis total e insolvencia manifiesta, la autoridad regulatoria no le impide continuar ofertando y cobrando pasajes para vuelos que materialmente no se van a concretar.

La sombra de la protección y la inacción regulatoria

El principal interrogante que sacude al sector aerocomercial es de índole institucional: ¿por qué se le permite a una aerolínea inoperativa seguir comercializando pasajes fantasmas? La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha quedado en una posición insostenible tras ratificar la habilitación técnica de la firma bajo el argumento formal de carecer de herramientas para una suspensión preventiva.

En los hechos, la inacción del ente de control actúa como un salvoconducto que habilita a la empresa a seguir recaudando a costa de los pasajeros. La gravedad del caso se profundiza al observar que, mientras Brasil resolvió prohibir la venta de pasajes de la aerolínea en resguardo de sus consumidores, en el mercado doméstico argentino el organismo regulador tolera que una compañía sin aviones disponibles y con cuentas embargadas continúe vendiendo servicios inviables.

Apagón digital: la anulación total del derecho a reclamo

El desplome del sitio web institucional —congelado en un error técnico 504 (Gateway time-out)— representa la faceta más abusiva de la crisis. No se trata de un simple desperfecto de servidores: la desconexión total del sistema clausura la única vía existente para gestionar cambios, exigir reembolsos o solicitar certificaciones de cancelación.

Miles de usuarios se encuentran en un estado de indefensión jurídica absoluta. Desde enero a la fecha, las cancelaciones superaron los 2.400 servicios regulares y afectaron a casi 400.000 personas. Al no haber canales digitales ni oficinas físicas operativas, se estima que el pasivo retenido por pasajes cobrados y no volados excede los 19 millones de dólares, una masa de acreedores particulares que, de concretarse el inminente concurso preventivo, quedará marginada en la cola de cobro de los tribunales.

El estrangulamiento financiero, judicial y laboral

La inviabilidad económica de la firma se precipitó en los tribunales y en los aeropuertos:

Embargos e insolvencia: La Justicia trabó medidas cautelares sobre las cuentas de la compañía por más de 1.500 millones de pesos a requerimiento de los organismos fiscales y de control aduanero. A ello se añaden sucesivos pedidos de quiebra impulsados por prestadores de servicios hoteleros y transporte terrestre que no logran cobrar sus acreencias.

Quiebre de la cadena de pagos: Proveedores estratégicos cortaron el financiamiento corriente. YPF restringió el suministro de combustible a pagos estrictamente anticipados, mientras que empresas de servicios de rampa y las firmas de leasing internacional retiraron aeronaves ante la acumulación de alquileres impagos que rondan los 25 millones de dólares.

Conflicto laboral y abandono: La plantilla de personal no percibe haberes de junio, julio ni el medio aguinaldo. A su vez, más de 700 extrabajadores denuncian el incumplimiento total de los acuerdos de desvinculación e indemnización homologados. La omisión en el pago de aportes patronales cortó la cobertura médica de cientos de familias, agravando la tensión gremial.

Aislamiento comercial: Ante el riesgo de vender pasajes sin respaldo de vuelo, las principales agencias de turismo y plataformas de reservas del país decidieron deslistar a Flybondi de sus catálogos, cerrando su canal de distribución más relevante.

Radiografía del colapso: el camino hacia la asfixia operativa

El desenlace actual es producto de un deterioro progresivo que transformó a la aerolínea que supo captar más del 20% del cabotaje en un esquema insolvente y desarticulado:

El desmantelamiento de la flota: Tras operar con un parque de casi 15 aeronaves, las demoras en los pagos de mantenimiento y los incumplimientos contractuales con los arrendadores de flota forzaron la salida de servicio de la casi totalidad de las unidades, reduciendo su capacidad técnica a apenas dos aviones activos. Dicha merma tornó inviable el cumplimiento de la malla horaria comprometida, desatando cancelaciones masivas.

Transición de mando y vaciamiento: El ingreso del nuevo esquema societario a través de fondos de control derivó en un recorte masivo de estructura operativa y técnica sin una inyección real de capital de trabajo, priorizando ajustes en nómina antes que la sustentabilidad operativa.

Ruptura de la escala low cost: El modelo de bajo costo exige alta rotación de equipos y disciplina financiera. Al perder aviones y escala, cada falla técnica o traba judicial encadenó suspensiones generalizadas, hundiendo su cuota de mercado al mínimo histórico.

El eventual recurso al concurso preventivo aparece como el último intento de la conducción para blindarse frente a pedidos de quiebra y ejecuciones directas. No obstante, el interrogante de fondo trasciende lo financiero y apunta a la responsabilidad del Estado: por qué se sigue convalidando el funcionamiento formal de una compañía inerte que mantiene su web caída para eludir reclamos y continúa recaudando fondos por vuelos que no puede despegar.

Agencia NA.-