Tres casos de empresas argentinas que utilizan agentes IA y ahorran días de trabajo

Fuente: iProfesional por Lucila Bianchi – De 24 horas de trabajo manual a minutos de validación. Tres empresas argentinas muestran cómo funciona la automatización con agentes de IA

Hay una diferencia entre usar inteligencia artificial y trabajar con agentes de IA. La primera es una herramienta: le hacés una pregunta, te da una respuesta. La segunda es otra cosa: un sistema que recibe un objetivo, toma decisiones, ejecuta tareas encadenadas y entrega un resultado sin que nadie lo esté mirando en cada paso.

Esa diferencia, todavía invisible para muchas empresas argentinas, ya está cambiando la operación de algunas que se animaron a dar el salto. Tres casos reales muestran cómo fue el proceso, qué funcionó y qué nadie les había advertido.

Un agente de IA no espera instrucciones: actúa. Puede buscar información, procesarla, tomar decisiones y ejecutar acciones en sistemas externos, todo en cadena, sin intervención humana constante.

La diferencia con un chatbot o un prompt básico es la autonomía: el agente recorre el proceso de principio a fin. En Argentina, las implementaciones más concretas están apareciendo en facturación, conciliación bancaria y producción de contenido, tres procesos que comparten una característica: son críticos, repetitivos y costosos en tiempo humano.

SUMAR es una empresa argentina de desarrollo de software que construyó su propio agente de facturación al que llamó ARIA. El proceso que reemplazó era uno de esos que nadie quiere hacer pero nadie puede saltear: el cierre mensual de facturación.

Mientras el debate sobre la inteligencia artificial (IA) sigue en el plano teórico para muchas organizaciones, hay empresas argentinas que ya dieron el paso y tienen números para mostrar. No son grandes corporaciones con presupuestos millonarios. Son startups y agencias que identificaron un problema específico, eligieron la herramienta correcta y midieron el impacto desde el primer día.

Patricia Jebsen, miembro de directorios de empresas de tecnología y retail en Argentina, lo resume así: «Las organizaciones que más avanzan no son las que compran la mejor tecnología, sino las que eligen un problema de negocio muy específico para resolver y lo miden desde el primer día. Cuando la inteligencia artificial se implementa con un objetivo claro, los resultados aparecen rápido.» Cuando se implementa «porque hay que tener IA», normalmente queda en un piloto que nunca escala.

SUMAR: cómo la inteligencia artificial triplicó la productividad de una empresa de software argentina

SUMAR es una empresa argentina de desarrollo de software que integró inteligencia artificial en cada etapa de su proceso productivo. Los proyectos que antes tardaban seis semanas ahora se entregan en diez o doce días.

«Crecimos la productividad hasta 3x. Los desarrollos que tenían un time to market de seis semanas promedio bajaron a diez o doce días. Y desapareció la figura del diseñador UI: la IA lo hace solo con prompts, más rápido y mejor», dice Sebastián Cimino, CEO y cofundador de SUMAR.

El proceso anterior era largo y manual: relevamiento, mockup, presentación, validación, desarrollo. Seis semanas en total. Hoy, una IA escucha la reunión de relevamiento y convierte el transcript en un prompt que alimenta simultáneamente el módulo de diseño, desarrollo y documentación. En dos o tres horas hay un prototipo funcional. En dos semanas, el producto está en producción.

La escala también cambió: antes un desarrollador manejaba un proyecto a la vez. Hoy maneja 2,5 en simultáneo, con proyección a cuatro. El valor humano se desplazó hacia la definición de la experiencia de usuario; la interfaz la construye el modelo.

Cimino advierte sobre un error frecuente: «No da igual cualquier modelo de inteligencia artificial. No es lo mismo Claude, que GPT, que Gemini o DeepSeek. Elegir el modelo correcto según el output esperado es base crítica hoy, más aún porque los costos de los tokens están subsidiados y en algún momento eso se acabará».

Venturino: el agente de IA que redujo de 24 horas a 9 segundos la selección de personal

Venturino es un concesionario oficial John Deere con más de 30 años de experiencia en la marca y más de 65 años en el rubro agropecuario que aplicó inteligencia artificial a tres áreas clave de su operación: recursos humanos, capacitación de clientes y gestión comercial, bajo una plataforma propia llamada HumanTECH. El criterio fue siempre el mismo: identificar un desafío real del negocio, probar una solución y escalar solo si los números lo justifican.

«Nunca empezamos diciendo ‘queremos implementar IA’. Siempre comenzamos identificando un problema de negocio», explica Nadia Lattanzi, líder de Human Tech.

El primer caso fue RINO, un agente de inteligencia artificial para el screening de CVs. Antes, la respuesta a los candidatos podía demorar hasta 24 horas. Hoy responde en 9 segundos. La mejora en tiempos fue del 99,38% y la capacidad de procesamiento aumentó un 425%. El equipo de RRHH dejó de hacer tareas repetitivas y se enfoca en entrevistas y decisiones estratégicas.

El segundo agente, JONHY, reemplazó la capacitación presencial y geográficamente limitada por un sistema disponible en cualquier momento, con respuestas en 3 segundos. El tercero, un agente comercial integrado al CRM, llevó las consultas mensuales de 100 a 290, un incremento del 190%.

«La pregunta correcta no es ¿cómo incorporar IA?, sino ¿qué problema de mi negocio quiero resolver y cómo voy a medir que realmente lo resolví?», concluye Lattanzi.

Giver Solutions: la agencia argentina que usa IA para multiplicar resultados en marketing digital

Giver Solutions es una agencia de marketing digital cuya CEO, Carolina Dubiansky, tomó una decisión poco convencional: en lugar de contratar un proveedor externo, usó inteligencia artificial para construir ella misma la herramienta que su negocio necesitaba. El resultado fue Giver Brain, una plataforma que analiza todas las cuentas de Meta y Google de sus clientes, cruza esos datos con las ventas y cada mañana deja servidas las oportunidades del día, priorizadas por impacto económico.

«Lo más interesante es que la persona que conoce el negocio de punta a punta fue la que se sentó a resolver el problema. Cuando la que construye la herramienta es la misma que sabe leer una cuenta, la IA le agranda el criterio en lugar de aplanarlo«, destaca Carolina.

Los resultados son concretos: en una sola corrida nocturna, Giver Brain detectó 165 señales para revisar en todas las cuentas de la agencia. En un cliente, el análisis encontró más de $10 millones en un combo de productos que se vendían juntos pero no se ofrecían como tal. La plataforma cruza los datos con el contexto real del negocio —stock, decisiones ya tomadas— para no sugerir algo que la marca no puede cumplir.

Para Dubiansky, el error más frecuente que cometen las empresas es el opuesto: «Contratan la herramienta de turno, se la dejan a alguien que no conoce el negocio, no ordenan los datos, y después se sorprenden de que no pasó nada. Sin datos limpios y sin alguien que entienda el problema, termina siendo una inversión con buena prensa y poco retorno».

El error más común al implementar inteligencia artificial en empresas argentinas

Los tres casos comparten una lógica: el punto de partida siempre fue un problema concreto, con un indicador claro para medir el éxito. Ninguna empresa arrancó comprando tecnología porque «había que tener IA». SUMAR quería acortar su ciclo de desarrollo. Venturino quería reducir tiempos en RRHH y captar más oportunidades. Giver quería que el análisis de cuentas escalara sin sumar horas de equipo.

«El gran desafío hoy es pasar del experimento al impacto real. Y eso no lo resuelve la tecnología sola: lo resuelve tener claro qué problema querés resolver, cómo lo vas a medir y quién en la organización conoce el negocio lo suficiente como para guiar la solución», concluye Jebsen.