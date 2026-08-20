Continúan los trabajos de instalación y recambio de alcantarillas en caminos rurales

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Subsecretaría de Inspección General, a cargo de Carlos Vinay, llevó adelante, con personal y maquinaria municipal, trabajos de instalación y recambio de tubos de alcantarilla en distintos sectores de la zona rural del partido de Roque Pérez.

Las tareas comprendieron la colocación de:

* Callejón de Caporalini: 20 tubos de 60 cm.

* Camino Escuela 16: 10 tubos de 60 cm.

* Bajada Puente Peralta: 12 tubos de 80 cm.

* Camino a Canal 16: 12 tubos de 80 cm.

* Camino a la Estancia Los Laureles: 12 tubos de 60 cm.

* Camino detrás de Escuela 27: 23 tubos de 60 cm.

* Camino pasando Puente Atucha: 6 tubos de 80 cm.

* Forastieri, camino a Los Tanques: 10 tubos de 80 cm.

Los trabajos forman parte de las tareas de mantenimiento y mejoramiento de los caminos rurales, contribuyendo al adecuado escurrimiento del agua y a mejores condiciones de transitabilidad para quienes circulan por estos sectores.

Cabe destacar que parte de los tubos de alcantarilla colocados fueron adquiridos con el aporte de vecinas y vecinos de las zonas rurales.

Desde el Municipio de Roque Pérez se continúa trabajando en distintos puntos del distrito para dar respuesta a las necesidades de mantenimiento de la red vial rural.-