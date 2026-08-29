La Libertad Avanza lanzó su primer candidato a gobernador para 2027

La Libertad Avanza (LLA) dio ayer viernes su primer paso formal hacia las elecciones provinciales de 2027 con el lanzamiento de Lisandro Catalán como candidato a gobernador de Tucumán. El anuncio, realizado ante unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park, marcó el inicio de la estrategia electoral del oficialismo libertario en una de las provincias donde busca disputar poder territorial al peronismo.

Catalán, presidente del partido en Tucumán y exministro del Interior nacional durante 2025, cerró el acto con una frase que sintetizó la ambición del espacio: “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de Tucumán”. La presentación incluyó la difusión del programa “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, una hoja de ruta con reformas estructurales en materia fiscal, institucional, educativa, sanitaria y de seguridad.

El lanzamiento contó con el respaldo explícito de la Mesa Nacional de LLA, que avaló la candidatura y envió referentes técnicos y políticos para acompañar la presentación. Entre los expositores estuvieron José García Hamilton, Clemente Babot, Nahuel Ríos, María José Boscarino, Patricio Celario y Nadima Pecci, además de los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo. La presencia de dirigentes nacionales buscó mostrar que la postulación de Catalán forma parte de una estrategia coordinada con la conducción de Javier Milei.

El programa presentado propone una reducción progresiva de impuestos que afectan al sector productivo, junto con una reforma institucional que incluye la disminución del gabinete provincial de nueve ministerios a cuatro, la digitalización total del Estado y la limitación del presupuesto de la Legislatura al 1% del gasto provincial, una medida que apunta directamente al costo político. También se plantean cambios en los sistemas de salud y educación, aunque sin detalles operativos en esta primera etapa.

En materia electoral, LLA propone eliminar los acoples, suprimir las comunas y adoptar la Boleta Única de Papel, una reforma que el partido considera clave para “transparentar y simplificar” el proceso electoral. Catalán adelantó que LLA competirá sin acoples en 2027 y exigirá a sus candidatos asumir públicamente el compromiso de reducir el gasto legislativo. La autonomía municipal también figura entre los ejes centrales del programa.

El tramo final del acto estuvo dedicado al Plan de Shock, un paquete de medidas para los primeros días de una eventual gestión. Entre ellas se destacan la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades, la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y la supresión del Impuesto de Sellos. El plan incluye además una reorganización integral del sistema de seguridad, una Ley Antinepotismo, la implementación de presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.

El lanzamiento posiciona a LLA como el primer partido en presentar oficialmente un candidato a la gobernación tucumana para 2027, con un programa estructurado y un respaldo nacional explícito. La estrategia se inscribe en un esquema más amplio que el oficialismo prepara para las elecciones provinciales: competir directamente contra el peronismo en las jurisdicciones donde gobierna y consolidar alianzas con mandatarios afines como Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), con la posibilidad de extender acuerdos a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).

La candidatura de Catalán abre así la carrera electoral en Tucumán y anticipa una disputa intensa en una provincia clave para el mapa político del norte argentino. Con un programa de reformas profundas y el respaldo de la conducción nacional, LLA busca instalarse como alternativa competitiva y acelerar su construcción territorial de cara a 2027.

Agencia NA.-

Primer candidato de La Libertad Avanza (LLA). Foto Casa Rosada. Agencia NA.

Foto Casa Rosada. Agencia NA.-