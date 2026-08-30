Un nuevo taller comenzó en Carlos Beguerie

El jueves 27 de agosto comenzó un nuevo taller de cocina en la sede de Envión de Carlos Beguerie, destinado a adolescentes que participan de este espacio. El primer encuentro fue todo un éxito, con una amplia participación y mucho entusiasmo por parte de los chicos y chicas.

Durante la primera jornada, los participantes se pusieron el delantal y realizaron una actividad de elaboración de prepizzas caseras. La propuesta permitió incorporar conocimientos y herramientas vinculadas con la cocina, además de generar un espacio de encuentro, aprendizaje, participación y compañerismo.

Como parte de la dinámica del taller, cada participante se lleva a su casa lo que elabora durante la jornada, permitiendo compartir con sus familias el resultado del trabajo realizado y los conocimientos adquiridos.

El taller forma parte de las actividades que desarrolla el Programa Envión, sede Carlos Beguerie, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social y Desarrollo Humano, a cargo de Analía Mc Cormack.

La iniciativa tiene como objetivo generar espacios de participación y formación para adolescentes, promoviendo actividades que favorezcan la integración, el aprendizaje y el fortalecimiento de los vínculos.

El taller de cocina se desarrolla todos los jueves, de 17:30 a 19:00 horas, en la sede de Envión de Carlos Beguerie.-