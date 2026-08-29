Avanza la obra de los puentes sobre el río Salado

Ayer viernes 28 de agosto, el intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto al secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Hernán Reinero, y personal de la empresa Construere Ingeniería S.A., a cargo de la ejecución de la obra de los puentes sobre el río Salado, realizaron una recorrida para observar el avance de los trabajos.

Durante la visita se analizaron distintos aspectos vinculados con el desarrollo de la obra, entre ellos los materiales utilizados, la profundidad del río y las características que tendrá el funcionamiento previsto para la circulación del tránsito.

En el marco de los trabajos, se avanzó significativamente con la ampliación del cauce y la conformación de la berma en el río Salado, específicamente en el sector aguas arriba. Estas tareas incluyeron la carga y descarga de suelo correspondiente a dicha ampliación.

Por otro lado, se llevó a cabo el relleno y emparejamiento del nivel del suelo en el recinto correspondiente a María García Giribone, garantizando la estabilización del terreno y permitiendo avanzar con las distintas etapas previstas en la obra.

A su vez, con el objetivo de resguardar las estructuras de conectividad existentes, se ejecutó la colocación de colchonetas para las defensas del talud correspondiente a los estribos del puente ferroviario, una intervención destinada a fortalecer la protección de las estructuras ante la acción del agua.

Desde el Municipio se realiza un seguimiento permanente de cada una de las etapas de ejecución, acompañando el avance de una obra estratégica para mejorar la conectividad vial de Roque Pérez y fortalecer las alternativas de circulación hacia distintos puntos del distrito.

La importancia de esta infraestructura quedó especialmente evidenciada durante la semana pasada, cuando el corte de la Ruta Nacional 205, provocado por el vuelco de un camión cisterna, generó importantes dificultades para la circulación vehicular. En ese contexto, el puente carretero se consolidó como una alternativa de conectividad para el tránsito, permitiendo mantener una vía de circulación ante la interrupción de la Ruta Nacional 205.

La obra representa una intervención de relevancia para la infraestructura vial del distrito y permitirá contar con una nueva alternativa de conexión, mejorando las condiciones de circulación y comunicación de Roque Pérez.-