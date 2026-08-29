Kicillof desafió a Milei por las privatizaciones: “Hay una empresa estatal que genera trabajo”

El gobernador bonaerense presentó una planta embotelladora de ABSA y 62 vehículos para tareas preventivas. También cuestionó la política nacional, reclamó recursos y vinculó las medidas provinciales con la preparación ante el fenómeno del Súper Niño.

El mandatario provincial aprovechó el acto para defender el funcionamiento de las empresas estatales y marcar diferencias con la política de privatizaciones impulsada por el Gobierno nacional.

“A los que piensan que la eficiencia solo se consigue privatizando, les decimos que acá hay una empresa estatal que genera trabajo bonaerense, justicia social y resultados concretos para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, expresó Kicillof.

La nueva planta de ABSA en Ensenada

La actividad estuvo vinculada con el plan provincial de prevención y mitigación frente al fenómeno del Súper Niño previsto para las temporadas de primavera y verano.

La primera planta embotelladora de ABSA cuenta con capacidad para producir 8.400 bidones diarios, publicó Noticias Argentinas.

Junto con la instalación, la Provincia incorporó 62 vehículos destinados a tareas de limpieza y desobstrucción de colectores.

La planta y los vehículos forman parte de las medidas preventivas anunciadas por la administración bonaerense ante el posible impacto del fenómeno meteorológico.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-