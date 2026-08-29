Citaron a Cristina Kirchner y a Máximo a indagatoria por la causa Hotesur-Los Sauces

Citaron a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner a una audiencia por la causa Hotesur-Los Sauces.
La expresidenta y su hijo deberán presentarse el próximo viernes 4 de septiembre a las 10 en Comodoro Py, por la investigación de presuntos mecanismos de «retornos» o sobornos vinculados a la obra pública. Ambos están acusados por lavado de dinero y asociación ilícita.
Noticias Argentinas.-
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