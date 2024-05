La industria pyme cayó 18,3% anual en abril

La actividad industrial pyme experimentó otro fuerte descenso en el mes de abril, marcando una baja anual de 18,3%, las más profunda de los últimos 3 meses. Con ese resultado, el primer cuatrimestre del año cierra con una merma de 19% en comparación con el mismo período de 2023. Sin embargo, en la comparación mensual, la producción repuntó 3,1% en la medición desestacionalizada. Las empresas operaron con 70,1% de su capacidad instalada en el cuarto mes del año, mostrando un aumento de 0,1 puntos porcentuales frente a marzo. Durante el mes de abril, la industria pyme se encontró con una situación marcada por la escasez de consultas y pedidos de producción, aunque la reposición de stocks se desarrolló sin mayores complicaciones y los insumos estuvieron fácilmente disponibles. Estos resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó a 415 industrias pyme a nivel federal. Análisis sectorial Los seis sectores manufactureros del segmento pyme tuvieron caídas en la comparación anual en abril, siendo los más afectados “Papel e Impresiones” (-32,3%) y “Metal, maquinaria, equipos y material de transporte” (-23,7%). Alimentos y bebidas El sector registró un declive de 13,7% anual a precios constantes en abril y un aumento de 0,4% en la comparación mensual. Para el primer cuatrimestre del año acumula una baja de 15% anual. Las industrias operaron con 73,1% de su capacidad instalada (vs. 73,3% en marzo). “Nosotros elaboramos conservas y el consumo de nuestros productos bajó mucho, si a este panorama se llega a sumar ahora la apertura de importaciones, va a ser una catástrofe” (Industria de La Banda, en Santiago del Estero) “Hay mucha incertidumbre y se acortaron los plazos de pagos a los molinos, pasaron de 15 a días a 72 horas, con el nivel de demanda actual es muy difícil sostener esto” (Fábrica de aceites vegetales en Río Cuarto, en Córdoba). Textiles e indumentaria Hubo un retroceso de 0,2% anual en abril, siempre a precios constantes, aunque registró un aumento de 2,6% frente a marzo. En los primeros cuatro meses del año acumula apenas una baja de 0,1%. Las industrias operaron con 70,8% de su capacidad instalada (71% en marzo). “Vislumbramos un panorama económico bastante complejo, con el cierre de muchas pymes ante la apertura de importaciones, nos estamos preparando para tiempos difíciles” (Fábrica de Paso del Rey, Provincia de Buenos Aires). “Es desesperante lo que cayeron las ventas en abril. Vienen siendo meses muy duros y con el correr del tiempo, en vez de mejorar, empeora. Los números no dan, hay más gastos que ganancias y se complica sostener una pyme de esa manera” (Ciudad de Buenos Aires). Maderas y Muebles En abril, el rubro disminuyó un 15,7% anual y subió 6% en la comparación mensual desestacionalizada. Para el cuatrimestre, se suma una caída de 19,2% frente a los mismos meses de 2023. Durante el mes, las industrias operaron con 70,3% de su capacidad instalada (72,6% en marzo). “Estamos teniendo más consultas que antes y eso es un aliento, esperamos que desde fines de mayo la actividad repunte” (Fábrica de muebles de la Ciudad de Casilda, en Santa Fe) “Los meses anteriores fueron muy malos, este mes hubo un fuerte rebote, aun así, estamos muy abajo del año anterior, pero soy optimista” (Fábrica de San Roque, Provincia de Mendoza). Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte El derrumbe del rubro fue del 23,7% anual a precios constantes, aunque mejoró 4% en el contraste mensual. En el primer cuatrimestre acumula una retracción del 23,8%, siempre en contraste con los mismos meses del año pasado. En tanto, las industrias operaron al 67,1% de su capacidad instalada (66,6% en marzo). “Tuvimos ventas muy bajas en abril y todas las comparaciones nos dieron negativas, se produjo poco, pero estamos sosteniendo el personal, esa es la prioridad” (Fábrica de aparatos e instrumentos para medir, de la ciudad de San Luis) “En abril tuvimos un incremento mensual, pero fue como resultado de las bajas ventas de marzo que trabajamos a pérdida. Este mes pudimos cubrir los gastos operativos, de todos modos, aún se observan caídas muy fuertes de las ventas, pocas consultas y bajas concreciones” (fabricación de productos metálicos de Rosario, Provincia de Santa Fe) Químicos y plásticos El sector experimentó otra significativa contracción de 21,6% anual a precios constantes, pero combinada con un aumento de 3,9% en la comparación mensual. En los primeros cuatro meses del corriente año, la producción lleva un declive de 27,3%, contra el mismo periodo 2023. Durante este mes, las industrias operaron con 67,4% de su capacidad instalada (65,6% en marzo). “Tenemos prevista una importante inversión para mejorar la infraestructura de la empresa, pero por ahora la frenamos por la incertidumbre económica” (Industria de Haedo, Provincia de Buenos Aires). “Mejoró mucho la gestión de importaciones por parte del gobierno y eso recompuso nuestra capacidad de producción, el sector se va a ir recuperando” (empresa de la ciudad de Mendoza) Papel e impresiones La actividad se desplomó 32,3% anual a precios constantes, siendo el sector con mayor retroceso. En términos mensuales, se registró un alza de 0,2% y para el primer cuatrimestre del año, la actividad acumula una merma de 23,4%, en relación a los mismos meses del año pasado. Las empresas operaron con 76,8% de su capacidad instalada (77,9% en marzo). “Si bien estamos en temporada baja, la producción cae mucho más de lo esperado, nos vamos acomodando, pero empieza a preocuparnos” (empresa dedicada a la fabricación de artículos de cartón y papel de la ciudad de La Rioja). “Para nosotros, abril continuó siendo un mes bueno tirando a estable, pero sabemos que en los próximos meses podría caer abruptamente. Se viene manejando todo muy día a día y nuestra prioridad es seguir conservando el personal” (fábrica de cartón ondulado de la Ciudad de Buenos Aires)