Antes de la nota, te informamos qué significa llamar a «consultas»:

En el lenguaje diplomático, se convoca al embajador de otro país para hacerle saber o dar a conocer algo. La llamada a consultas se produce cuando se llama al propio embajador y este regresa a su país de origen.

Cuando el Ministerio de Exteriores llama a su embajador en otro país, se trata de una llamada a consultas, pues debe acudir inmediatamente al país emisor. Es decir, en este caso, llamarán a consultas a su embajadora Española en Argentina. Se trata de una situación grave, pues puede ser el paso previo a una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha comparecido esta tarde de domingo desde La Moncloa para anunciar que ha llamado a consultas a la embajada española en Buenos Aires tras las «gravísimas palabras a Sánchez» y le exige disculpas públicas. El presidente argentino se ha referido esta mañana en el acto de Vox en Vistalegre al mandatario español y su mujer: «Tiene a la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo».

Tras estas palabras, Albares ha hablado con «todos los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo en esta declaración y lo he recibido de una amplia mayoría el Partido Popular y Vox no se ha pronunciado todavía», ha comentado. «Acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires sine die«, ha especificado, al mismo tiempo que ha condenado las palabras del líder latino: «España también exige al señor Miley disculpas públicas» y ha advertido que «en caso de no producirse esas disculpas tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad».

El presidente argentino se cebó ante el auditorio numeroso, cargó contra la esposa del presidente del gobierno peninsular y detonó un nuevo incidente diplomático.