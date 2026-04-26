El ejército israelí declaró el sábado que continuó atacando objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano a pesar del alto el fuego vigente.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que los ataques alcanzaron instalaciones militares de la Fuerza Radwan de Hezbolá y un depósito de armas, con el objetivo de eliminar amenazas contra las tropas y la población civil israelíes.

El ejército también informó haber abatido a seis militantes de Hezbolá en tres incidentes distintos en el sur del Líbano el sábado.

Según las FDI, las fuerzas terrestres israelíes dirigieron un ataque aéreo que mató a dos militantes armados en la zona del río Litani.Añadieron que otros cuatro militantes de Hezbolá también murieron en la misma zona controlada por Israel: tres en un camión de armas y uno en una motocicleta.

Las FDI indicaron que más de 15 militantes de Hezbolá murieron en el sur del Líbano durante el fin de semana. Por su parte, el Ministerio de Salud del Líbano señaló que cuatro personas murieron el sábado en dos ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en el distrito de Nabatieh.

Horas antes, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano sostuvo que dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas en un ataque israelí contra el municipio de Safad al-Battikh.

También el sábado, Hezbolá afirmó haber atacado con un dron un vehículo militar israelí en el sur del Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que dos cohetes fueron disparados desde el Líbano hacia aldeas fronterizas israelíes más tarde esa misma tarde.

El Ministerio de Salud del Líbano indicó que el saldo acumulado de los ataques israelíes entre el 2 de marzo y el 25 de abril ascendía a 2.496 muertos y 7.725 heridos.

La violencia se produjo a pesar del alto el fuego entre Israel y el Líbano que entró en vigor a medianoche entre el 16 y el 17 de abril, tras semanas de intensos combates transfronterizos vinculados a la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que el alto el fuego actual de 10 días se extendería tres semanas más.

Noticias Argentinas.-