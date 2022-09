La domótica, ofrece soluciones tecnológicas para la vida diaria

La domótica es el conjunto de tecnologías que posibilitan la automatización de determinadas acciones de los objetos de una vivienda.

En nuestro caso, utilizamos la domótica para las cámaras de seguridad, interiores y exteriores, para encender, apagar o regular las luces led tipo wifi, también a través de Alexa, lo usamos para poner música, las estaciones de radio, poner el despertador, hacerle preguntas como el estado del tiempo, quién juega tal partido, etc.

Es necesario aclarar que no todos los artefactos que utilizamos son excesivamente costosos, porque hay luces led wifi que se pueden usar a distancia con cualquier teléfono móvil, que no superan los dos mil pesos. Hoy en el país comercializan por ejemplo el asistente virtual controlado por voz creado por Amazon, llamado Alexa, a menos de 14.500 pesos, o se venden otros aparatos llamados Broadlink que es un mando infrarrojo remoto, por medio del cual se manejar desde un celular, la televisión, el aire acondicionado y cualquier otra cosa que soporte control remoto y esto se vende a menos de 5.000 pesos. Por lo cual tener una casa inteligente, no es tan imposible.

Volviendo al tema de la domótica, un sistema domótico recopila la información procedente de esos objetos conectados, la procesa y emite órdenes que automatizan determinadas acciones establecidas por el usuario.

Domótica y wifi van de la mano, ya que éste hace posible el control domótico de los objetos mediante la intercomunicación y el traspaso de información entre todos los dispositivos que conforman la central domótica de un hogar.

La domótica doméstica está orientada al confort de los usuarios mediante esa automatización de acciones en un entorno inalámbrico que permiten conformar lo que se conoce como casa inteligente.

¿Cómo funciona la domótica?

La domótica incorpora las nuevas tecnologías al equipamiento de viviendas y edificios de forma que el usuario puede controlar de manera centralizada todos los aparatos que conforman la instalación.

Dichos aparatos llevan incorporados sensores que les permiten recabar información y comunicarse con la central domótica a través de una red de comunicación.

¿Qué es el Internet de las cosas?

IoT es un sistema de objetos que recogen datos en tiempo real a través de sensores que les permiten procesar y transmitir esa información tanto al servidor como a otros dispositivos.

El Internet de las cosas colabora con la domótica a la hora de integrar estos objetos conectados en una herramienta con la que se puedan automatizar determinadas acciones.

Esa interconexión de objetos mediante la tecnología IoT favorece la construcción de un hogar inteligente gestionado de forma remota mediante cualquier dispositivo que reciba esa información procedente de un objeto conectado y pueda procesar una respuesta.

Aplicaciones de la domótica

Las distintas aplicaciones de la domótica tienen como fin la mejora de la calidad de vida de los usuarios y se pueden agrupar en diferentes categorías:

Eficiencia energética : el control domótico de una vivienda permite monitorizar y optimizar el consumo energético global mediante una gestión eficiente.

: el de una vivienda permite monitorizar y optimizar el consumo energético global mediante una gestión eficiente. Confort: la posibilidad de controlar diferentes tareas del hogar de forma remota e incluso programarlas de forma automática mediante la central domótica hacen más cómoda la estancia.

hacen más cómoda la estancia. Seguridad: los sensores de los distintos objetos conectados al sistema domótico permiten la supervisión del hogar a distancia y la programación de respuestas ante posibles intromisiones en el sistema de seguridad.

al permiten la supervisión del hogar a distancia y la programación de respuestas ante posibles intromisiones en el sistema de seguridad. Accesibilidad: la domótica busca hacer posible que cualquier persona, independientemente de su grado de capacidad, pueda hacer uso de los elementos del hogar.

busca hacer posible que cualquier persona, independientemente de su grado de capacidad, pueda hacer uso de los elementos del hogar. Comunicación: es la base de todo sistema domótico, ya que permite la conexión entre el usuario y los diferentes dispositivos conectados y posibilita el control a distancia de la vivienda domótica.

Hay multitud de ejemplos de domótica en el hogar. La casa inteligente permite que se lleven a cabo determinadas tareas a distancia, incluso desde fuera del hogar, gracias al control remoto mediante dispositivos.

En una casa domótica se pueden prever varios escenarios y programar diferentes respuestas acordes a cada una de esas situaciones.

Y aunque parezca muy lejano y muy difícil de comprender para algunos, no es así. Las configuraciones de estos aparatos no son tan imposibles, incluso existen hoy decenas de tutoriales en internet, en donde podemos informarnos cómo conectar estos aparatos en nuestra casa (nosotros hemos visto algunos de ellos).

Es el futuro que ya está a nuestra disposición.

Por ejemplo para una persona con capacidades visuales disminuidas, tener un asistente virtual como Alexa, le facilitará la vida, ya que a través de su voz, podrá manejar muchas cosas, podrá por ejemplo poner el despertador para que suene a una hora determinada con la música que desee, podrá consultar el tiempo, preguntar quién ganó un partido, dictarle productos de nuestra lista de compras o pedirle que cuente un chiste (entre otras cosas), por cierto sus chistes son muy malos.-