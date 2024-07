La desaparición de Loan: se sumó la pista “narco” al caso policial en el que todos mienten

La tarde del 18 de junio, Catalina Peña, la abuela de Loan, aún no había tenido contacto con la prensa nacional. Su testimonio era buscado por todo el periodismo. Cinco días atrás, pasadas las 14:20 horas había desaparecido su nieto que ese jueves 13, por la mañana, la había visitado, por primera vez, en su rancho rural, alejado del pequeño pueblo de 2500 habitantes de 9 de julio, provincia de Corrientes.

El cronista de Crónica TV fue el primero en enfrentarla frente a un micrófono y, amablemente, le preguntó qué creía que había pasado con Loan, en ese momento, la justicia local creía que estaba perdido en el monte: “Tengo el pálpito que los otros chicos le corrieron y él agarró otro rumbo porque no conoce por acá. Yo no tengo problemas con la mamá de Loan pero ellos se hacen problemas conmigo. Si ella –por la madre de Loan- no me respeta a mí bueno que querés que haga. Para mí que ella le está traicionando a mi hijo y se está vengando de él y el otro lo debe tener para vengarse de ella”.

¿Qué dijo la abuela Catalina?

Catalina hablaba de un triángulo amoroso pero no mencionaba al tercero en discordia. Minutos después, la abuela de Loan, sin que nadie se lo preguntase, profundizaba sobre la supuesta venganza familiar: “La madre –María – capaz se quiso vengar, hay alguien muy pesado, yo le dije a mi hijo que se juntara con ella pero acá está la venta de drogas”. ¿A qué se refería?

Las dudas que planteaba la abuela de Loan, en esa primera entrevista televisiva, se potencian leyendo la declaración indagatoria de María Victoria Caillava. En un fragmento de la declaración realizada el jueves por la mañana, la ex funcionaria de 9 de Julio aseguró que trabajaba de “informante” de la policía federal y que había hecho mucho por el pueblo denunciando a los narcotraficantes de Corrientes.

La declaración de María Victoria Caillava

Sin que nadie le pregunte, ni mucho menos le repregunten, Caillava dijo: “Yo no tengo problema en dar nombres, los tengo agendados en mi celular que lo tienen uds. Cristian PF y Alfonso PF que también colaboré y también un Jefe que lo agendé como Policía Federal. Cristian es de Goya, Alfonso de Bs As y el otro tenía un cargo importante pero no sé el nombre, lo agendé como Policía Federal. Yo desconfié el día que Brisa Contreras hizo declaraciones en Crónica justamente a Cristian es el último que di el dato de ella que es la pareja del Gordo Maidana, que el papá ya estuvo en caso de drogas en la federal de Goya”.

El rol del “Gordo” Maidana

El Gordo Maidana es amigo de Diego “Huevo” Peña, primo de Loan, hijo de Virginia, otro de las hijas de Catalina, la abuela del niño desaparecido. Catalina tiene tres hijos: José –el papá de Loan-, la cambiante Laudelina y Virginia. Maidana está vinculado con el tráfico de estupefacientes y se solidarizó, en Facebook, con “Huevo” por una supuesta golpiza policial ocurrida en el 2018 . Maidana tiene fotos con los primos Colombi, enfrentados políticamente con el gobernador radical, Gustavo Valdez. A fines de mayo, los medios provinciales, reflejaron la ruptura entre Ricardo Colombi y parte del oficialismo correntino.

En el año 2012, Maidana fue condenado por “regar” de marihuana las calles del barrio A4 de 9 de Julio. En el 2018 volvió a caer en prisión con una sentencia a seis años de cárcel por el mismo delito. Ese año le escribió a “Huevo” Peña: “Dios quiera que te recuperes pronto amigo, esto no se puede quedar así, sólo con un traslado de esos animales que se hacen llamar policías. Así está hoy internado mi querido Diego Peña”. El ex comisario Walter Maciel desconfiaba del entorno familiar y, según su defensa, por esa razón secuestró el celular de la madre de Loan.

La testigo

La clave para entender qué pasó con Loan es saber quién plantó el famoso botín. Según consta en causa judicial, la testigo María Soledad Duarte, sostuvo que “Laudelina le saca una foto a Macarena cuando estaba en el barro, yo me entero de eso cuando sube al Facebook, a su Facebook”.

A ello agregaría que habían arribado al lugar del hallazgo con Carlota Eugenia Moreira, Laudelina y Macarena, ya que la imputada Peña les había referido que se estaban dirigiendo “a donde está la huella de Loan en el barro (…), un poco antes de llegar a la escuelita nos hace pasar un alambrado, entramos al campo y nos hace caminar, nos llevaba pero yo no sabía dónde era porque no conozco el lugar, pero era alejado, ella siempre iba por delante caminando y nosotros atrás, iba Laudelina, Macarena y nosotros atrás, porque ellas caminaban rápido», relata la testigo.

Y continua: «Cuando llegamos al lugar estaba Maciel y el Sr. Méndez, sé el apellido porque se le conoce en el pueblo, es del pueblo, ellos hablan con Laudelina y le comentan que habían visto una huellita de un pie descalzo más adelante, entonces ahí Laudelina le dice pero acá hay una huella de un pie con zapatilla, no recuerdo bien, pero le quiso decir como estaba calzado, entonces ahí Laudelina dice que si acá estaba calzado y allá descalzo, la zapatilla tenía que estar en el barro, entonces ahí empiezan a buscar con palos Laudelina, Macarena y mi compañera, yo no tenía palo, empiezan como a pinchar si había algo duro, entonces Macarena dice acá hay algo duro y levanta con el palo el botín, lo saca, después de ahí se agarra el botín y se pone al costado del charco de barro”.

Por su parte, la testigo Carlota Eugenia Moreira, que declararía en la misma fecha y enfatizaría en el momento en que Macarena extrajo el botín del barro, “se notaba que estaba plantado porque estaba muy hundido… no me cerraba que el botín estuviera tan hundido… Cuando lo sacamos, estaba todo embarrado que no se le distinguía el color y Laudelina dice ´es el que le regalamos a Loan´, eso también llamó mi atención porque no era posible distinguirlo tan fácil. Cuando saca el botín Macarena, lo ponen a un costado y le sacan fotos”.

Asimismo, señaló otro episodio de esa tarde, cuando regresaban desde el lugar del botín a la casa de Catalina, a las 18.00 horas aproximadamente, y “Laudelina recibió un llamado no sé de quién y dijo ´no puedo hablar, estoy con colitas´ haciendo referencia en código… Creo que quiso decir que no podía hablar, nos llamó la atención que nos diga así. En el momento nos lo tomamos en broma con mi compañera, pero cuando me puse a pensar me llamó la atención”.

La pericia de la Policía Federal

Pero según el Centro de Investigaciones de Ciberdelito de Alta Tecnología (CICAT) de la PFA respecto de las fotografías halladas en el teléfono celular de Laudelina Peña surge que “Las imágenes habrían sido tomadas del móvil que utilizaba Laudelina Peña el día 14 de junio desde la ubicación -28.865887 / -58.726813 a las 15:53 horas y una de ellas fue subida a la red social Facebook por Laudelina y posteriormente borrada” .

Lo cual a los agentes fiscales le llamaría la atención la geolocalización de esas fotografías ya que la ubicación en que serían tomadas es distinta a la del hallazgo del botín. Asimismo, según surge de los informes, ubicarían el hallazgo cruzando la ruta n° 12 a metros de la intersección con la ruta n° 123.

Laudelina fue quien le envío mensajes a varios de sus contactos, día siguiente de la desaparición de Loan, que el niño ya estaba bien. En ese momento, por unas horas, la policía abandonó la búsqueda…

