La Copa del Mundo FIM Sand Races continúa este fin de semana en Argentina

La segunda ronda de la Copa del Mundo inaugural de FIM Sand Races, el Enduro del Verano, se llevará a cabo el próximo fin de semana, del 24 al 26 de febrero, en Argentina, donde Todd Kellett, Drag’on Tek Yamaha, comenzará como un estrecho favorito para ampliar su liderazgo en la serie.

El británico de veinticinco años obtuvo una merecida victoria en el mundialmente famoso Enduropale du Touquet a principios de mes y, en el proceso, abrió una ventaja temprana en esta nueva y emocionante serie de carreras de arena. .

Sin embargo, esta forma de carrera nunca es clara: el compañero de equipo de Kellett, Milko Potisek, era el campeón defensor de la Enduropale du Touquet, pero salió por problemas mecánicos después de tres vueltas, y es una carrera más corta y mucho más intensa que la famosa carrera francesa.

«Es una bestia diferente», dijo Kellett. «Es diferente a Le Touquet, aunque un buen amigo mío, Adrien Van Beveren, ha corrido allí varias veces y le llamé y le pregunté si tenía algún consejo, y tuvimos una buena conversación».

“Estoy emocionado y sé que no es algo que hayamos hecho antes. Definitivamente me siento bien, pero potencialmente mis puntos fuertes son cuando se pone difícil y cuando nos metemos en el tráfico y no estoy seguro de cuánto tráfico vamos a tener en Argentina. Es un poco diferente para nosotros”.

Celebrada por última vez en 2020, los pilotos de las clases Pro y Quad competirán en un recorrido de doce kilómetros y medio que lo pone casi a la par con el Enduropale du Touquet, aunque la gran diferencia es que se realizará por etapas. un máximo de seis vueltas con un límite de tiempo de cincuenta y cinco minutos.

Entre los principales rivales de Kellett para la Copa del Mundo FIM Sand Races se encuentran otros tres motociclistas que ocuparon los seis primeros puestos en Le Touquet.

Liderando el desafío está el ex corredor de MXGP Yentel Martens – Honda, hijo del campeón mundial de Motocross FIM 500cc de 1993 Jacky, quien fue tercero junto con Lars Van Berkel – SR Honda quien fue quinto y el campeón de Enduropale du Touquet 2017 Daymond Martens – Honda quien fue sexto .

La ex campeona femenina de Enduropale du Touquet, Mathilde Denis (Honda), también hará el viaje de once mil millas para competir, mientras que las esperanzas del país de origen se centrarán en Fernando Pedro Rubio (KTM).

Los competidores de clase Quad altamente calificados incluyen el trío francés montado en Yamaha de Axel Dutrie, Pablo Violet y Frederic Lefebvre. Portugal estará representado por Nuno Goncalves – Yamaha con Pablo Vera – Yamaha, un buen consejo para liderar el desafío de los pilotos argentinos.

La carrera de este fin de semana se llevará a cabo del 24 al 26 de febrero y es el principal evento de su tipo en América del Sur, atrayendo a 1.300 motociclistas.

Celebrado en Villa Gesell en la costa atlántica, casi cuatrocientos kilómetros al sur de la capital argentina, Buenos Aires, se espera una gran multitud de más de ciento treinta mil espectadores.

