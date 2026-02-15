LA BANDA QUE ESTÁ DETENIDA EN OLMOS, TAMBIÉN HABRÍA EXTORSIONADO GENTE DE ROQUE PÉREZ

Los intentos de estafas, estafas que se realizan y extorsiones, están en todas partes en estos tiempos y a la gente de Roque Pérez también le ha tocado en varias oportunidades. Los «cuentos del tío» se van actualizando con el paso de los años y la tecnología colabora a veces con el accionar de los y las delincuentes.

Ahora está en auge el contacto con supuestas mujeres por las redes sociales, que piden el whatsapp e intercambian fotos y videos subidos de tono con la futura víctima. Luego, esa persona es llamada desde una supuesta comisaría por un supuesto comisario y le informa: «Tenemos un problema caballero, usted está dialogando y compartiendo o aceptando material pornográfico con una menor de edad y eso es un delito». La foto del whatsapp del supuesto comisario es de una persona vestido como policía en lo que podría ser una comisaría y con eso, algunos desprevenidos son captados y en algunos casos hasta pagan fuertes sumas de dinero para que no «vayan presos» por ese supuesto delito.

Un tema importante es la falta de ortografía que se ven en los textos, algo que denota la falta de estudio de los delincuentes.

Ante cualquier comunicación o intento de este tipo de acciones, lo primero que se debe hacer es no responder, ni dar ningún dato, que de todos modos ya los sacaron de las redes, y luego, realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia.

Infobae informó: Se realizaron quince allanamientos que terminaron con ocho detenciones y aprehensiones, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. La gran mayoría de las imputadas son mujeres, acusadas de actuar como enlaces y cobradoras. Cinco procedimientos ocurrieron en La Matanza, otros dos en Moreno, con otros procedimientos en Virrey del Pino y en la zona porteña de Flores. Las mentiras de la banda al Estado los terminaron por favorecer: en varios de los domicilios allanados no se encontró a los imputados con pedidos de captura. Habían dado esos domicilios falsos en registros como el RENAPER, nunca habían vivido en esos lugares ni los conocían.

Se cree, también, que un verdadero policía de la Bonaerense habría intervenido en los engaños. En las anotaciones analizadas en la causa se nombra una efectivo de la fuerza, destinada a una dependencia en Moreno. En una de las extorsiones se aportó su CBU para que depositen la plata del chantaje, un depósito que nunca fue efectuado.

Los presos involucrados también fueron allanados. La Bonaerense irrumpió también en las cárceles de Magdalena, Sierra Chica y Olmos. Entre los internos detenidos en la causa se encuentra Ezequiel Rubén Ortiz, de 26 años, encerrado en Olmos. Se sospecha que sería quien realizó la llamada incluida al comienzo de esta nota.

Se secuestraron 60 celulares que podrán ser peritados, así como nueve notebooks y tablets, discos rígidos, pendrives, cuadernos con anotaciones, más de 600 mil pesos y 1600 dólares.

Con respecto al penal de Magdalena, no es la primera vez que se alana por este delito. A fines del mes pasado, dos presos condenados por homicidio y parte de la familia de uno de ellos quedaron acusados de formar parte de una banda de estafadores y extorsionadores cuya base de operaciones era la cárcel de Magdalena.

La organización delictiva fue desarticulada por la Policía de la Ciudad, que detuvo a seis de sus miembros tras una investigación de cinco meses y luego de cuatro allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo del juez Martín Yadarola. Los procedimientos fueron en la Unidad Carcelaria 35 del Servicio Penitenciario Bonaerense donde están alojados los dos presos por homicidio agravado y cabecillas de la banda; y en tres propiedades de San Fernando: secuestraron un arma y hallaron un depósito de bombos y banderas de la barra brava de Tigre.

Gentileza de Infobae.

Repasamos el caso que le costó la vida a un soldado y que publicó la Agencia Noticias Argentinas:

Tres mujeres continuarán detenidas en el penal de Olmos, luego de que se les rechazó el pedido de excarcelación, acusadas de integrar la organización que extorsionaba a hombres a través de aplicaciones y uno de ellos fue el soldado Rodrigo Gómez que se suicidó en la Quinta de Olivos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó el sitio Fiscales.gob, la banda estaba integrada, además, por otros tres hombres que operaban desde las cárceles bonaerenses de Magdalena y Olmos, una cuarta mujer y otras personas que aún no fueron identificadas.

La medida fue tomada por la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en línea con lo dictaminado por el fiscal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción.

La organización habría operado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado, y se le atribuyen, en principio, tres hechos, entre otros muchos pendientes aún de esclarecimiento.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva explicó anteriormente que los siete reclusos operaban la organización desde la unidad penitenciaria, mientras que las mujeres eran las recaudadoras de la banda, las que iban a buscar el dinero que pagaban las víctimas de las extorsiones, por las cuales también habrían sometido a Gómez.

En la misma conferencia de prensa, Arroyo Salgado indicó: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.

La causa comenzó el 16 de diciembre pasado, luego del hallazgo del cuerpo del hombre de 21 años, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, quien se quitó la vida en el interior de una de las garitas de la residencia presidencial, donde cumplía funciones de custodia.

El joven había dejado una carta en donde se despidió de su familia, les pidió perdón y expresó angustia por las consecuencias de haber sido víctima de la agrupación delictiva y señaló: “Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...