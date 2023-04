La ANMAT aprobó el uso de la vacuna del laboratorio Takeda contra el dengue

Compartimos el análisis del Dr. Enrique Casanueva, docente de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y médico consultor del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral: «La aprobación de la vacuna Qdenga en Argentina aporta una nueva herramienta a fin de evitar los casos graves y reducir la hospitalización por dengue. La vacuna puede utilizarse en todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad. No está autorizada su uso en embarazadas y durante la lactancia o personas con inmunodeficiencias».

«Es importante destacar que la vacuna sola no es suficiente y que debemos continuar con el control y eliminación de criaderos de mosquitos, así como evitar sus picaduras y emplear métodos de aislamiento vectorial».

«La medida urgente es controlar los criaderos de mosquitos. Para eso es necesario: Vaciar piletas y recipientes con agua estancada, cacharros, macetas, marcos de ventana, canaletas, juguetes. Colocar boca abajo recipientes vacíos. Descacharrizar mediante la eliminación de latas, envases y objetos que no sean de utilidad y puedan almacenar agua. Tapar recipientes que no puedan ponerse boca abajo, como tanques de agua, piletas, etc. Mantener secas herramientas, posa macetas y marcos de ventana. Cambiar el agua cada dos días de floreros y bebederos. Limpiar y fregar bien fuerte los bordes de las piletas de lona».

«Podemos protegernos de las picaduras con la utilización de ropa clara y de manga larga, y evitar la exposición en los horarios picos. Existen diferentes repelentes: El DEET (N N-diethyl-m.toluamida) es ampliamente utilizado y la protección depende de la concentración, protege al 10% durante 2/3 hs y al 25%, 6 hs. En los niños se recomienda que no superen el 30% de DEET y no deben utilizarse en menores de 2 meses de edad. Los repelentes ambientales eléctricos deben estar a más de 1,5 metros de donde duerme el niño y se debe evitar aquellos que producen humo en lugares cerrados».