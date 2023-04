«Era un psicópata», habló el hermano del asesino que desfiguró y mató a golpes a su propia madre

Jorge Aquino, hijo de Carmen Morel, quien murió en manos de su hermano Martín; habló de la relación tormentosa con su familiar. A su vez, reprochó la falta de atención del sanatorio que le denegó una tomografía a la víctima y que 20 días después de la golpiza, falleció de un ACV.

Jorge Aquino, hijo de la mujer asesinada por su hijo, habló en exclusiva con Crónica HD acerca del parricidio que conmovió a la localidad misionera de Jardín América. El hombre busca justicia con su hermano detrás de las rejas y una respuesta del hospital que le negó una tomografía a la damnificada, motivo por el que 20 días después de la golpiza murió de un ACV.

«P***, tenés preferencia hacia Agustín», fue el presunto motivo por el que Martín Aquino, de 29 años, mató brutalmente por celos a su propia madre, Carmen Morel, de 61, por medio de golpe de puños y patadas en el suelo, mientras se encontraban reunidos junto con su otro hermano en cuestión, Agustín.

De acuerdo a las investigaciones, la charla comenzó a subir de tono con el correr de las horas, a lo que Agustín tomó la decisión de retirarse de la casa de su madre, sin creer que podría llegar a mayores. Allí comenzaron los hechos de violencia física: Martín se levantó de su silla y atacó a su madre con brutales golpes y patadas en la cabeza, dejándole varias lesiones en su cara, el pómulo, la boca y el cuello. Las secuelas fueron graves, al punto que tuvo coágulos de sangre e inflamación en la zona del cerebro.

«Jorge, tu hermano me pegó. Me dejó toda aquí tirada. Yo no me siento bien, por favor vení hijo», fue el audio que le mandó la mujer a Jorge, desesperada y dolida por las lesiones. Él cree que su hermano siempre le pegaba a su madre, pero que ella nunca se animó a contar la situación «por miedo a una pelea entre hermanos».

«Era obvio que si me contaba que la maltrataba y la golpeaba, mi mamá estaría viva si yo me enteraba», añadió. La principal versión de los hechos señala que Martín Aquino golpeaba a su madre por celos: «Decía que mi mamá apañaba a mi hermano más chico. Al contrario, las cosas eran todo para él. No hay justificación para hacer lo que hizo». Jorge relató que fue «alejándose» de su propia madre y que no compartían juntadas, ya que «él empezaba a pelear». «La manipulaba (a la madre). Era un psicópata, tomaba alcohol, se drogaba», añadió. Además, dijo que su hermano le robaba plata en complicidad de su esposa, quien aparentemente estaba al tanto de todo. Cabe destacar que el agresor tuvo una anterior denuncia por parte de su ex esposa por violencia de género. Martín Aquino vive con su padre -divorciado hace tiempo de la víctima- y hasta el momento está prófugo. «Nunca fue preso. Ahora que mi mamá está muerta, la policía lo busca. La justicia es una locura», sentenció. Nota e imagen gentileza de Diario Crónica. Crónica HD.-